كلوب: ليفربول يفوز دون صلاح لكنه من أهم اللاعبين بتاريخ النادي!

أثنى مدرب ليفربول، يورجن كلوب، على محمد صلاح واعتبره رقعة أساسية في تاريخ النادي الإنجليزي بما قدمه بالسنوات الماضية.

ويستعد ليفربول لمواجهة مع نوريتش سيتي يوم السبت في الدوري الإنجليزي، وأخذ كلوب في المؤتمر الصحفي يُشيد بصلاح.

الدولي المصري سجل في شباك إنتر بدوري أبطال أوروبا، في أولى أهدافه منذ العودة من كأس أمم إفريقيا.

كلوب قال عن صلاح "لقد كنت هنا منذ سبع سنوات فقط والنادي أقدم بكثير مع العديد من اللاعبين الرائعين".

كما أضاف "فريقنا الحالي هو أحد أفضل فرق ليفربول عبر التاريخ، هذا واضح، ولمو (صلاح) دور في ذلك".

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وواصل "الأرقام تتحدث عن نفسها، الوصول لـ150 هدفًا في الدوري الإنجليزي أمر مجنون حقًا، منذ وقت ليس ببعيد تحدثنا عن الهدف رقم 100".

وتابع "من الواضح أنه رقم هائل، وآمل أن يتمكن من الوصول إليه في مباراة الغد".

أما عن تأثير صلاح على غرفة خلع الملابس، قال "نشعر بالسعادة عندما تمتلئ غرفة خلع الملابس".

واستطرد "وجود صلاح خبر جيد لأنه كان بعيدًا مثل ساديو (ماني) ونابي (كيتا)، ليس الأمر وكأنه لقد عاد أخيرًا سنفوز، لقد فزنا بدونه".

وأتم "الشيء الأكثر أهمية هو أن كل شخص في غرفة الملابس لائق ويستعد لخوض المباراة التالية بأفضل صورة ممكنة".

ليفربول حاليًا يأتي في المرتبة الثانية للدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن صاحب الصدارة مانشستر سيتي.