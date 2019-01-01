كلوب: سيتي الأفضل في العالم ونابولي مرشح لدوري الأبطال

ليفربول سقط في سان باولو على يد الفريق الإيطالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إعجابه بخصمه نابولي بعدما سقط أمامه في دوري أبطال أوروبا، كما رد على مزاعم مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بخصوص الفريق الأفضل.

نابولي فاز بهدفين نظيفين مساء الثلاثاء على ضيفه حامل اللقب في ملعب سان باولو، ليسقط ليفربول للعام الثاني على التوالي أمام نظيره الإيطالي بدور المجموعات.

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وقال كلوب بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نابولي هذا قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا، لتفوز لا يجب أن تكون الأفضل، ولكن الأفضل في لحظات معينة".

وأكمل: "نابولي يملك لاعبين من أعلى طراز ويقدمون كرة مهمة، الفريق تحسن عن العام الماضي، ولكن برأيي ركلة الجزاء ليست صحيحة، اللاعب سقط قبل الالتحام".

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وواصل الألماني: "اللقطات واضحة أنها ليست ركلة جزاء، حكم الفيديو يتدخل في حال وجود خطأ واضح، وتلك الحالة ليست كذلك، نحن بشر في النهاية".

وتحدث كلوب عن تصريحات جوارديولا عن كون ليفربول فاز بالبريميرليج بالفعل هذا الموسم: "مستحيل أن نكون أفضل فريق في أوروبا لأن سيتي هو أفضل فريق في العالم، وعلى حد علمي نحن في نفس الكوكب".

يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي بعد تعادل وخسارة الأخير لمباراتين.