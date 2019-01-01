مدير لايبزج السابق يوضح سبب تعدد الصفقات مع ليفربول

ليفربول وتفضيل للسوق الألمانية

فسر رالف راجنيك، مدير القطاع الرياضي في شركة ريد بول والمدرب المخضرم، الأسباب وراء تركيز ليفربول على السوق الألمانية عند شراء اللاعبين.

وكُشف في الساعات الماضية عن مفاوضات في مراحل متقدمة بين ليفربول وريد بول سالزبورج من أجل لاعب الأخير الياباني تاكومي مينامينو، اللاعب الذي لعب راجنيك دوراً في اكتشافه.

ويضم ليفربول في صفوفه حالياً جويل ماتيب، نابي كايتا، ساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، وكلهم لهم صلات مع الكرة الألمانية والنمساوية قبل الانضمام للريدز.

وقال راجنيك للمراسلين: "الأمر ليس مصادفة، كلوب ليس مضطراً أن يشكرني، الأمر يثبت أن يبحث عن نوعية معينة من اللاعبين أصحاب خصائص وعقلية معينة".

وأكمل: "هو المدرب صاحب أعلى عدد من اللاعبين من عندنا، وذلك بسبب تشابه أسلوب اللعب الحركي والمعتمد على الضغط العالي والهجمات المرتدة، نستعيد الكرة وننطلق مباشرة للأمام".

وواصل المدرب: "نحاول الانطلاق سريعاً وصناعة الفرص، وتسجل الأهداف بأسرع وقت، وذلك يظهر في إمكانيات مينامينو، لاعب مهاري وصاحب عقلية مميزة، ومستعد للتضحية لاستعادة الكرة".

وأتبع: "يجب أن تتعلم تلك الأمور التكتيكية وتمتلك العقلية، حتى في سن التاسعة عشر يبدو أنه فتى طيب".

مسؤول كبير من مانشستر يونايتد في مباراة ليفربول وسالزبورج بسبب ميركاتو الشتاء

وعلق راجنيك على فكرة توليه تدريب فريقاً إنجليزياً: "أي فريق كبير هناك سيكون جذاباً، ولكن لم يحدث وأن اتصل بي أي من تلك الأندية، أنا سعيد في ريد بول".

ويتولى راجنيك الإشراف على القطاع الرياضي الخاص بشركة ريد بول، والذي يضم سالزبورج ولايبزج، وأندية أخرى حول العالم.