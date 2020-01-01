كلوب: ليفربول لم يقرر أعداد الجماهير، والأفضلية ضئيلة

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يتحدث عن أفضلية فريقه في حضور 2000 مشجع من المدرجات.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على أمله في عودة كافة الجماهير للمدرجات لصالح كل الأندية في المستقبل القريب.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ليفربول إيكو"، وأكد خلالها أن ناديه لم يقرر أعداد الجماهير في كل ملعب بالدوري الإنجليزي.

وقال كلوب: "لا أستطيع أن أقول أي شي في ذلك الشأن، النادي لم يقرر ذلك لكن هذا يقول بعض الأمور الجيدة حول مدينة ليفربول".

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وأضاف: "أنا لست مختصًا حتى أقرر كيف يؤثر الأمر على الجميع، لكنني أتمنى أن يحظى الجميع بجماهيره من جديد، وفي النهاية الأمر لا يصنع ذلك الفارق الكبير".

وأكمل: "أتفهم أن الجميع يريد أن يحظى بجماهيره من جديد بأفضل شكل ممكن، لنأمل أولًا أن نحافظ على وجود الجماهير في المدرجات".

وأردف: "لدينا في الوقت الحالي مشاكل أكبر، وأعتقد أن وجود الجماهير بأي عدد إشارة جيدة، ولو توقف الأمر سيكون علينا أن نقلق، هذا ما علمتنا إياه تلك السنة، أن نستمتع بما هو متاح".

وأنهى تصريحاته: "بعد تدريب ماينتس وبوروسيا دورتموند وليفربول لم أفكر أنني سأدرب أي فريق دون مدرجات ممتلئة، وكيف أن ذلك الأمر مميز، لكنني لم أكن أقدر ذلك الأمر كثيرًا والآن سأفعل".

جدير بالذكر أن ليفربول سيخوض المباراة المقبلة في الدوري الإنجليزي ضد وست بروميتش بوجود 2000 مشجع في مدرجات الفريق.