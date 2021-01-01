كلوب : ليفربول لم يحسم التأهل والجميع ينتظر سقوطنا

ليفربول يتعافى من الخسارة أمام ليستر سيتي

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن مباراة فريقه ضد لايبزيج في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، جاءت مثلما أراد تمامًا.

ليفربول لعب اللقاء بمدينة بودابست المجرية، بسبب ظروف السفر إلى بريطانيا خلال أزمة كورونا، ونجح في الفوز بهدفين نظيفين.

الهدف الأول جاء عن طريق محمد صلاح في بداية الشوط الثاني، قبل أن يحرز ساديو ماني الثاني بعده بدقائق معدودة.

كلوب قال لشبكة "BT Sport"بعد اللقاء:"كانت المباراة التي أردناها، لايبزيج يلعب مثل الوحش أحيانًا وتغلب على العديد من الكبار، لذلك أشعر بسعادة لفوزنا بهذه الطريقة".

وأضاف:"لايبزيج يتمتع بقوة جسدية مبهرة، ولكننا سيطرنا على المباراة بطريقة استثنائية ولعبنا مباراة جيدة جدًا وحققنا النتيجة التي نستحقها".

وتابع المدرب الألماني:"تعافينا بشكل جيد وحافظنا على تماسكنا الدفاعي، كانت مباراة صعبة بعد يومين فقط من مواجهة ليستر، الأمور لم تحسم بعد ونعلم جيدًا أن هناك الكثير من الناس ينتظرون سقوطنا".

وأنهى كلوب حديثه:"كنا جيدين لمدة عامين ولدينا بعض المشاكل هذا العام، ومع ذلك هناك الكثير من الناس ينتظرون سقوط الفريق مرة أخرى، لكننا لم نسمح بحدوث ذلك الليلة".

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يذكر أن مواجهة العودة ستكون على ملعب ليفربول يوم 10 مارس القادم، حيث يكفي الفريق التعادل السلبي أو الخسارة بفارق هدف من أجل التأهل إلى دور الثمانية.