كلوب: ليفربول كان رائعاً أمام مانشستر سيتي!

ليفربول خسر برباعية نظيفة!

علق مدرب ليفربول يورجن كلوب على خسارة الفريق الأخيرة أمام مانشستر سيتي وذلك في حديثه بالمؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.

الريدز تلقى هزيمة هي الأثقل له هذا الموسم أمام صاحب المركز الثاني بعد أن سقط برباعية نظيفة مساء الخميس على ملعب "الاتحاد".

وقال كلوب بالمؤتمر الصحفي للقاء أستون فيلا: "بالأمس لم أكن في أفضل حالة ذهنياً، ولكن بمجرد وصولي هنا تحسن الوضع وأصبحت سعيداً لأن هنا نغير الأمور ونجعلها أفضل".

المزيد من الفرق

وأضاف: "بالأمس الفريق كتصرف وطريقة تعامل كان رائعاً، فقط في أربع لحظات لم يكن كذلك وفقد التركيز، موسم غريب، توقف لثلاثة أشهر ثم الآن ست مباريات في آخر أسبوعين".

وواصل الألماني: "نحتاج أن نضغط أنفسنا ونحرص على عدم تكرر الأمر مساء الأحد، موسمنا لا يزال مستمراً، هناك ست مباريات مقبلة بعد، لم نخسر كثيراً في السنوات الماضية".

اقرأ أيضاً .. محرز: الانتصار رعلى ليفربول لم يكن كبيراً كفاية

وختم: "مشاركة الشباب؟ هذا سؤال لن يوجه لأولي أو لامبارد، نحن هنا لا نعطي هدايا أعياد الميلاد، نحن في البريميرليج، هم المستقبل ولكن ليس الآن موعد مشاركتهم".

ليفربول حسم رسمياً تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقابل أستون فيلا الذي يصارع لتفادي الهبوط مساء الأحد المقبل.