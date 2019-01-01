كلوب: لا نريد أن نكون أصغر فريق في العالم، التغييرات كانت إجبارية!

ماذا قال المدرب بعد خروج ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن التغييرات الكثيرة التي أجراها على تشكيل الفريق الأساسي الذي واجه وخسر أمام ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي كانت إجبارية.

ودخل ليفربول مباراة الدور الثالث من بطولة الكأس دون 9 من لاعبيه الذين بدأوا مواجهة مانشستر سيتي في آخر جولات البريميرليج، وخسر الفريق اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد.

وتحدث كلوب عقب المباراة قائلًا عن تلك التغييرات "تعرض العديد من اللاعبين للمرض عقب مباراة مان سيتي، أصيب العديد منهم باحتقان في الحلق وهو أمر معتاد في تلك الفترة من العام".

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أضاف "تقريبًا جل اللاعبين الذين لم يتواجدوا هنا اليوم كانوا يعانون من الإنفلونزا، بغض النظر عن أليسون. كما أننا أجبرنا على عدة تغييرات متأخرة، أمس تعرض لالانا لإصابة وقد كان ضمن خططنا، جوردان هندرسون أيضًا كان ضمن خططنا فيما لم يكن مقررًا أن يلعب لوفرين بل أن يجلس على مقاعد البدلاء. ما حدث يحدث، وتلك التغييرات الكثيرة لا تساعد لكننا كنا مضطرين لها".

"أردنا التحكم بالمباراة لأننا كنا فريقًا جديدًا تمامًا، خاصة في الدفاع كنا بلاعبين جدد تمامًا، لذا كان من المنطقي أن نحتفظ بالكرة. نحن لسنا هنا لنكون أصحاب الرقم القياسي الجديد فيما يخص أصغر فريق في العالم. إنه أمر جميل، اللاعبون يتدربون معنا ويتواجدون معنا، وتدربهم معنا يعني أننا ندرك مدى جودتهم".