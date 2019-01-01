كلوب: ليفربول في لحظات أفضل من إيفرتون ورأيي ثابت في الكرة الذهبية

هكذا تحدث المدرب الألماني قبل ديربي الميرسيسايد

تحدث مدرب ليفربول يورجن كلوب دبلوماسيته المعهودة مع الصحفيين، قبل مواجهة غريم المدينة إيفرتون مساء الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي البداية سُئل عن رأيه في فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية، فأجاب "هكذا يرى الناس ولا مشكلة بالنسبة لي. ربما يكون ليو أفضل لاعب رأيته في حياتي مع مارادونا، لكني أراه أكثر من غيره، لقد فاز بها 6 مرات، ومن الصعب على أحد أن يتذكر مواسم لا تنسى بالنسبة للمدافعين".

وأضاف "لا أحد كان أكثر إثارة للإعجاب من فان دايك الموسم الماضي، ولا أتذكر أن هناك مدافع من قبل لعب بإثارة مثله الموسم الماضي، كان موسمًا رائعًا، حيث فزنا بدوري الأبطال وحصدنا 97 نقطة في الدوري، ولا يمكننا فعل ذلك إلا بلاعبين مميزين".

وعن تصريحات فان دايك بعد حفل "فرانس فوتبول"، قال "ما قاله كان صحيحًا، أنا سعيد مع اللاعبين، لكن ما حدث كان الموسم الماضي، الآن نريد المزيد، ويمكن لهؤلاء اللاعبين الذهاب بعيدًا مرة أخرى هذا الموسم".

وعن إقالة مدرب إيفرتون ماركو سيلفا، قال "أتعاطف معه بكل تأكيد، وهذا يظهر صعوبة حياة المدرب، آخر ما يحتاج الآن الشعور بالأسف، لا أعرف لماذا، لكن يبدو أن مباراة ليستر سيتي كانت الأكثر أهمية بالنسبة له، وكانت قريبة بالفعل لأنها كانت مفتوحة من الفريقين".

وبخصوص الصفقات المحتملة في يناير، قال "لست هنا للحديث عن انتقالات يناير، وهذا ليس مهمًا في الوقت الراهن، لا أريد التحدث عن هذه الأشياء، الآن نستعد لمباراة مهمة، أما سوق الانتقالات الصيفية تكون صعبة بسبب اختلاف مواعيد غلق السوق في أوروبا، وهذا الأمر يتسبب في أضرار كثيرة للأندية الإنجليزية".

وعن وضع إيفرتون السيء، قال "لديهم الكثير من الإصابات في مراكز مهمة مثل جوميز وديلف، وفي نفس الوقت يعانون من ضغوط كثيرة، ونعرف أن إيفرتون من الأندية الطموحة، وله كل الحق في ذلك، وهو ليس الوحيد الذي يريد تحسين مركزه في الجدول، وهذا يعكس لنا الاختلاف الكبير لهذا الدوري عن باقي الدوريات الأخرى".

من جهة أخرى سُئل "هل يحصل المدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز على وقته بشكل كافي؟ بالنسبة لي نعم. أستطيع التحدث عن نفسي، لم أشعر قط بأي شك سواء في منصبي أو الآخرين، نعم هناك ضغوط، لكن أحيانًا يكون النادي مضطرًا للاعتماد على أفكار أخرى.

وتحدث عن مباراة ديربي النصف الأول الموسم الماضي، التي فاز الريدز بها بهدف أوريجي الغريب في الوقت المحتسب بدل من الضائع "في بعض الأحيان الفوز يعطيك دفعة كبيرة، وفي هذه المباراة كان إيفرتون جيدًا في لحظات جيدة، وجاء اللحظة الأخيرة لنسجل ذاك الهدف الغريب، احتفلت بشكل جنوني".

وفيما يخص السجل الهائل لليفربول في المواجهات المباشرة مع جاره في المدينة، لا شك أبدًا أننا في لحظات أفضل، وهذا واضح لنا، لكن في النهاية مباراة الغد هي ديربي المدينة، ونحن نريد الفوز وإيفرتون يريد الرد، ومؤكد يمكنه فعل ذلك بطريقة أو أخرى، وربما يحل مشكلاته بالفوز".

وختم بالكشف عن آخر تحديث للإصابة التي يعاني منها المدافع الكاميروني جويل ماتيب، بقوله "يحتاج لمزيد من الوقت، لقد تعافى من الإصابة، لكن ليس بالضبط ما نريده، أما باقي لاعبينا متاحين".