كلوب يُطالب أوكسلاند تشامبرلين بالصبر

المدرب لن يُغامر بالحالة الصحية والبدنية للاعب الإنجليزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طلب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من لاعبه أليكس أوكسلاند تشامبرين الصبر فيما يخص عودته للعب بشكل منتظم مع الفريق.

وبدأ تشامبرلين أول مباراة له في البريميرليج منذ 16 شهرًا، وكانت ضد فريقه السابق ساوثامبتون يوم السبت الماضي، وقد كان الظهور الخامس للاعب منذ معاناته من قطع في الرباط الصليبي خلال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام روما، وتحديدًا في إبريل 2018.

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ليفربول سيستضيف آرسنال يوم السبت القادم ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ويأمل تشامبرلين في بدء المباراة على ملعب آنفيلد، لكن كلوب طالبه بالصبر وعدم التعجل.

مضيفًا "عليه أن يكون صبورًا، وكل شيء سيُصبح جيدًا بنسبة 100%. نحن لا نتحدث عن أوكس إلا لأن الجميع يُدرك مدى جودته".

"علينا التأكد من قدرته إظهار تلك الجودة على أرض الملعب. ستكون مسؤوليتي حين أتخذ القرار بأنه أصبح جاهزًا، وما عليه إلا محاولة تقديم الأفضل، وهذا ما فعله أوكس بالضبط".

صاحب الـ26 عامًا أبدى انزعاجه من خروجه بعد 45 دقيقة من مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، لكن كلوب أوضح الأمر بقوله "ماذا قلت له بعد مباراة اسطنبول؟ لا شيء. هو أمر طبيعي للغاية".

"لقد حظى بمباراة صعبة وكانت لدينا خيارات بديلة ممتازة على دكة البدلاء، ولذا اعتقدت أن الأفضل هو استغلالها. هذا كل شيء ولا شيء غير هذا. الصبر مطلوب في حالة أوكس، وكل شيء سيكون جيدًا".

يُذكر أن الريدز بدأ الموسم بأفضل طريقة ممكنة، إذ تُوج بالسوبر الأوروبي على حساب تشيلسي، وحقق انتصارين في أول جولتين من الدوري الإنجليزي.