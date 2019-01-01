كلوب: ليفربول يحتاج ثبات المستوى

ليفربول سقط الأسبوع الماضي أمام نابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن مستوى الفريق في الموسم الجاري ويطالب بالمزيد من الاستقرار على مستوى العروض الفنية.

وسقط ليفربول للمرة الأولى هذا الموسم الأسبوع الماضي عندما هزمه نابولي بهدفين نظيفين ضمن دوري أبطال أوروبا.

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وقال كلوب مع "ديلي ميل": "الموسم الماضي تعادلنا مع أرسنال 1-1، كان الوضع مشابه للآن، يجب علينا الاستمرار وسنرى ما سيحدث".

وأضاف: "لا توجد مشكلة واضحة، دائماً نحن قريبون من الفوز، الأمر تحدي أن تلعب باستمرارية، لا يوجد بديل، وذلك أهم من الكرة الممتعة والأهداف الاستعراضية".

وواصل الألماني: "أسلوب اللعب هام للغاية، نابولي مثلاً لعب 442 وعرف كيف يوظفها بما يملك من اسماء، ولكن نحن تحكمنا بالمباراة، المشكلة في عدم استغلال الفرص".

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ويلعب ليفربول مساء الأحد أمام تشيلسي على ملعب الأخير ضمن الجولة السادسة من البريميرليج.