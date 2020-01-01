كلوب ليس الوحيد | عمدة ليفربول ينتقد خوض لقاء أتلتيكو مدريد رغم كورونا

يجب التحقيق في الأمر..

طالب ستيف روثيرام، عمدة منطقة ليفربول سيتي، أن تقوم السلطات البريطانية في التحقيق في سبب السماح لجماهير أتلتيكو مدريد بحضور مباراة فريقهم أمام ليفربول في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، مما كان أحد أسباب تفشي فيروس كورونا في المدينة.

وحضر 3 آلاف مشجع مدريدي إلى ملعب أنفيلد في المباراة التي هُزِم فيها الريدز بثلاثية لهدفين وودعوا من خلالها دوري الأبطال، وخلال تلك الفترة كان الاتحاد الإسباني قد قرر تجميد الحضور الجماهيري لمباريات الليجا بالفعل بعد ظهور حالات كورونا كثيرة في البلاد.

أيام قليلة بعد ذلك وتم اتخاذ قرار بإيقاف النشاط الرياضي في إسبانيا، التي تعد ثاني أكثر دول أوروبا تضررًا حاليًا من كورونا خلف إيطاليا، في الوقت الذي اعترف فيه خوسيه لويس ألميدا، عمدة مدريد، بأن لعب مباراة ليفربول وأتلتيكو كان خطأ.

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ومن المعروف أن السلطات الإنجليزية رفضت إيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز والفعاليات الرياضية في بداية تفشي كورونا ورفضت إقامة أي مباريات بدون جمهور حتى أُصيب مايكل أرتيتا، مدرب آرسنال، بالمرض ليبدأ حينها التعامل بصورة مختلفة كُليًا.

بدوره، تحدث روثيرام للصحف منتقدًا ما حدث وداعيًا للتحقيق فيه بقوله "إذا ما أصيب الناس بفيروس كورونا كنتيجة مباشرة لحدث رياضي نعتقد أنه لما كان أن يُقام، فإن هذا أمر فاضح بالتأكيد.".

كما أضاف "الأمر يحتاج إلى التحقيق لمعرفة إذا ما كان بعض الإصابات في ليفربول ترجع مباشرة إلى مشجعي أتلتيكو، فقد تواجدت مدن كانت غارقة في كورونا ومدريد هي واحدة منها بالفعل.".

"لم يُسمح لهم بالتجمع في بلادهم، ولكن أتى إلى بلادنا 3 آلاف من هؤلاء المشجعون، ربما قد يكونوا نشروا فيروس كورونا."

وأتم قائلًا "لذلك فإن الأمر في حاجة إلى النظر من قبل السلطات المعنية، وتحتاج الحكومة إلى تحمل مسؤولية عدم إيقاف النشاط الرياضي مبكرًا فور ظهور كورونا.".

الجدير بالذكر أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، كان قد انتقد هو الآخر قرار إقامة المباراة ولكن لأسباب أخرى تتعلق بعدم الجاهزية العقلية للاعبيه في ظل ما كان يُعانيه العالم من أنباء انتشار كورونا.

