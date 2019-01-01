كلوب: لن نعيد كوتينيو وتقنية الفيديو تحسنت

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن فريقه لن يقوم بأي خطوة في آخر أيام سوق الانتقالات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن فريقه لن يتخذ أي خطوات في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب ضمن المؤتمر الخاص بافتتاح مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي، وأشار خلالها لإمكانية الاستعانة بالسنغالي ساديو ماني.

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وقال كلوب: "ماني لم يحصل على إجازة طويلة، فقط ابتعد عن الكرة لمدة أسبوعين، هذه أنباء جيدة في الواقع، لم يخسر الكثير من لياقته، يبدو جاهزًا، لقد خاض التدريب الأول يوم الأربعاء والآن تدرب مع الفريق للمرة الأولى، هو خيار بكل تأكيد ليخوض المباراة".

وأضاف عن سوق الانتقالات: "لا أجيب على هذه الأمور، لن أتحدث عن كوتينيو إذا ما كان قد تم عرضه علينا أم لا، لدي إجابة وحيدة على ذلك الأمر، لا أظن أننا سنقوم بشيء في سوق الانتقالات هذا الموسم".

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وأكمل عن الإعادة التلفزيونية: "هي أمر جيد بكل تأكيد، المزيد من الأمور ستكون أكثر وضوحًا ويمكن أن تكون سريعة في اتخاذ القرارات، لم تبدأ التقنية بشكل رائع لكنها الآن استقرت".

جدير بالذكر أن ليفربول سيفتتح مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة نوريتش سيتي يوم غدًا الجمعة على ملعب أنفيلد روود.