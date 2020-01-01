كلوب : لن أقف في طريق صلاح لو أراد مغادرة ليفربول، لكن لماذا يرحل؟

تحدث أيضًا عن أزمة شارة القيادة

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أنه لم يتوقع غضب محمد صلاح، من واقعة شارة القيادة بمواجهة ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا، كما تطرق أيضًا إلى الحديث عن رحيله.

صلاح خرج مؤخرًا للتعبير عن إحباطه، بسبب عدم حصوله على الشارة، والتي ذهبت إلى النجم الشاب ترنت آرنولد.

الدولي المصري أثار الجدل كذلك حول مستقبله، عندما رفض استبعاد فكرة الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل.

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وفي هذا السياق قال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية:"ترنت حصل على الشارة لأنه كان أقدم اللاعبين المتواجدين بالفريق وقتها، تحدثت مع محمد صلاح بعد هذه الواقعة".

وأضاف:"لم أتوقع أن الأمر كان سيتسبب في مشكلة بهذه الطريقة، ولكني أردت توضيح الأمور لصلاح بعدما حدثت هذه الأزمة".

وتابع:"قمنا بتصفية الأجواء تماماً وهو خرج بعدها في مقابلة أخرى للحديث عن الأمر، وهذه ليست مشكلة بالنسبة لي".

واستكمل الألماني:"هو لاعب مهم جداً بالنسبة لي وهذه القصة لا تؤثر على أي شيء، هناك دائمًا العديد من الأشياء يتم الحديث عنها، لكنه في حالة جيدة في التدريبات ويضحك كثيرًا، لذلك كل شيء على ما يرام".

وأما عن قصة رحيل صلاح:"يمكننا جميعًا البحث عن شيء آخر إذا أردنا ذلك، ولكن بالنسبة لي السبب الوحيد لمغادرة ليفربول الآن هو الطقس، هل هناك أسباب أخرى؟ نحن أحد أكبر الأندية في العالم وندفع الأموال ربما ليست الأكبر في العالم ولكننا ندفع جيدًا".

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وواصل حديثه:"لدينا ملعب رائع يضم أنصار بارزين في مختلف أنحاء العالم، ألواننا حمراء وهو أجمل لون فأين الأسباب؟ لا يمكنك إجبار الناس على البقاء وإذا أراد أحد اللاعبين المغادرة فلن نقف في طريقه، أريد فقط أن أفهم لماذا يريدون ذلك".

جدير بالذكر أن صلاح البالغ من العمر 28 سنة، نجح في تسجيل 16 هدفًا في 21 مباراة بجميع البطولات مع ليفربول هذا الموسم.