كلوب: أردت التحدث لزوجتي بعد الفوز بالدوري ولكنني لم أستطع التوقف عن البكاء

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يكشف عن كواليس أول اللحظات بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي.

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تفاصيل اللحظات الأولى بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال الفيلم التسجيلي الخاص بالنادي والذي عرض عبر قناة الفريق، وأكد خلالها أنه لم يتوقف عن البكاء بعد لقاء مانشستر سيتي وتشيلسي.

وقال كلوب: "كنت أقوم بعد الدقائق، لقد كانت تلك هي اللحظة الأهم والأفضل بالنسبة لي في كرة القدم، وحدثت وأنا خارج الملعب حتى".

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وأضاف: "شاهد أغلبنا المباراة بين تشيلسي ومانشستر سيتي سويًا، والبعض لم يستطع القيام بذلك، وقمت بالاتصال بعائلتي قبل نهاية المواجهة وطلبوا مني أن أترك الخط مفتوحًا حتى يحضروا الاحتفال".

وأكمل: "أردت أن أتحدث مع زوجتي لكن لم أستطع القيام بذلك بسبب بكائي، لا أعلم ما الذي حدث ولا أملك أي فكرة، فقط شعرت بالفخر والقلق، ولم أستطع التوقف عن البكاء للمرة الأولى في حياتي".

وأردف: "دخلت لإحدى الغرف حتى لا يراني أحدهم في ذلك الموقف، وحاولت استيعاب الأمر وفهمت بعد ذلك أن كل ما حدث كان من الضغط الذي لم أكن أشعر به لحسن الحظ قبل تلك اللحظة".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حسم لقب الدوري بسبب خسارة مانشستر سيتي أمام نظيره تشيلسي قبل نهاية البطولة بأسابيع.