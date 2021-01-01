كلوب: لدينا من سيكون أفضل لاعب بالرأس في الدوري الإنجليزي بالتاريخ!

تمجيد كبير..

مجّد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، في قدرات مدافعه ناثان فيليبس، بينما أكد على أنه يُقيم ثنائية قوية حاليًا مع أوتشان كاباك.

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد، وقد استغل كلوب المؤتمر الصحفي للتأكيد على ثقته بمدافعه الشاب.

ليفربول عانى كثيرًا بعد إصابة الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز، غير أن كلوب ربما وجد ضالته أخيرًا بهذا الثنائي الشاب.

كلوب قال عن فيليبس "لديه مسيرة استثنائية حتى الآن بالنظر إلى كل ما فعله في الماضي وما فكر ويفكر فيه وأين كان وكل هذه الأشياء".

كما أضاف "الآن هو يلعب مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي ويفوز بالمباريات والتحديات المختلفة".

وواصل الثناء "على الأرجح، سيكون لديه أفضل إحصائية للعب بالرأس في تاريخ الدوري الإنجليزي، إنه أمر لا يصدق، وفوق كل هذا يلعب بقدمه جيدًا".

أما عن كاباك، فقال "كما قلت من قبل، يجب أن تتطور الأشياء ويجب أن يعتاد اللاعبون على بعضهم البعض، هذا بدأ في الحدوث بين نات وكاباك".

وأتم "لعبا سويًا كثيرًا، هذا أمر جيد حقًا، أنا سعيد للغاية من أجلهما. كنّا مقتنعين بكاباك رغم سوء حظه في تجاربه السابقة، وقد أثبت نجاحه معنا إلى الآن".

الجدير بالذكر أن كلوب في المؤتمر الصحفي أكد أن الريدز لا يُعاني من أي إصابات جديدة وسيدخل بنفس القائمة التي لعبت أمام ريال مدريد الأسبوع الماضي.