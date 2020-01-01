كلوب: لا نشكو زحام المباريات، وسنقدم كل المساعدة لفان دايك

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يعلق عن زحام المباريات وعملية فيرجيل فان دايك الجراحية.

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب أن فريقه ليفربول سيعاني من عدة غيابات خلال لقاء وست هام هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال مؤتمر المباراة الصحفي، وأكد خلالها أن فابينيو سيغيب عن مواجهة الغد.

وقال كلوب: "فابينيو لديه إصابة بسيطة لكنه سيغيب عن مباراة هذا الأسبوع، وربما يستمر غيابه لما بعد ذلك".

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وأضاف: "تياجو وكيتا بخير حاليًا لكنني لا أعرف إذا ما كان جاهزًا للقاء الغد، والأمر نفسه ينطبق على نابي كيتا".

عملية جراحية ناجحة لفان دايك ولكن متى يعود؟

وأردف عن عملية فيرجيل فان دايك الجراحية: "سنحاول أن نقدم كل المساعدة الممكنة له، هو يستطيع التكيف مع الظروف الحالية وذلك سيساعده".

وأكمل تصريحاته: "المشاكل موجودة طوال الوقت لكن علينا أن نبحث عن حلولها حتى نستطيع الاستمرار، فنحن نلعب مباراة كل ثلاثة أيام وسنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا".

وأنهى تصريحاته: "ربما ندخل بعض التغييرات على طريقة اللعب أو التشكيل بسبب الظروف الحالية، لكنني لا أشكو من أي شيء".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بعد مرور ست جولات