كلوب: لا تهمني الأرقام القياسية وهكذا نحقق الدوري الإنجليزي مجددًا

أكد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، على أنه لا يكترث كثيرًا بالأرقام القياسية وإن كان يعتبر أنها دلالة جيدة على أن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح، في الوقت الذي كشف فيه عما يحتاجه الريدز للتتويج مرة أخرى بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ويستعد ليفربول لواجهة صعبة للغاية أمام وست هام في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع قبل التوقف الدولي لأسبوعين والذي سيليه عددًا من المواجهات الصعبة لكتيبة يورجن كلوب التي تنافس مانشستر سيتي وتشيلسي على درع البريميرليج لهذا الموسم.

ويؤمن المدرب الألماني أن الدوري الإنجليزي تزداد قوته يومًا تلو الآخر، لكنه رفض أن يحدد عددًا من النقاط يضمن به لفريقه إعادة درع المسابقة إلى أنفيلد مجددًا.

كلوب في حديثه بالمؤتمر الصحفي لمباراة وست هام قال "الدوري يزداد قوة، من الصعب حقًا تحقيق 97 أو 99 نقطة، هذا منطقي، ومن جهة أخرى، ليس لديّ أي فكرة عما سيكون مطلوبًا، ينبغي ألا نفكر في هذا الأمر الآن، ما هو مؤكد أنك تحقق الدوري عندما تكون مثاليًا".

كما أضاف "هناك حديث عن تشيلسي، هذا حقيقي لديهم فريق قوي ومدرب رائع، لكنهم يتقدمون علينا فقط بثلاث نقاط، الأمر لا يبدو وكأننا بعيدين للغاية عنهم، الشيء نفسه ينطبق على مانشستر سيتي والآخرين".

باريس خطف أقواهم واعتدت الجماهير على أحدهم.. آخر أجيال تشافي مع برشلونة، أين هم الآن؟

وواصل "نحاول أن نجد طريقنا للفوز بالمباريات ونطمح أن نكون محظوظين بألا نتعرض للإصابات، إنه نفس الأمور لنا جميعًا، يجب أن تجد أيضًا حلولًا في اللحظات الصعبة، عليك أن تتعلم من المباريات، كل هذا نحن نفعله بالفعل الآن".

"نحن الآن في نوفمبر ونعلم جميعًا أن فترة الحسم قادمة، قلنا في أول عشر مباريات عليك أن تضع أساسًا لبقية الموسم وهذا ما فعلناه حتى الآن، إنه أساس جيد للغاية".

أما عن الأرقام القياسية، فقال "أعتقد أن فريقنا الحالي قد حقق أرقامًا قياسية لم يصل لها أحد في آخر 100 عام من تاريخ النادي، لا أعرف أي منها بالضبط ولكن هذا هو الوضع".

وأتم "نحن لا نركز حقًا على الأرقام القياسية، ولكن إذا حققناها فهذا أمر ذو مدلول جيد لأنه يعني أننا نفوز بالمباريات وهذا ما نهتم به".

الجدير بالذكر أن ليفربول يأتي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة في وقت الصدارة به من نصيب تشيلسي بـ25 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي، حامل اللقب، في المركز الثالث وله 20 نقطة.