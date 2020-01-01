كلوب: لا تذكروا هزيمة واتفورد أمامي ولا تشعروا بالأسف على ليفربول

سننتصر من جديد..

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن فريقه استحق الهزيمة من تشيلسي بهدفين نظيفين في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، مُعللًا ذلك بأن لاعبيه قد ارتكبوا العديد من الأخطاء الحاسمة خلال اللقاء.

هذه هي الهزيمة الثالثة لليفربول في آخر شهر، حيث هُزِم في البداية على يد أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف، ثم على يد واتفورد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المدرب الألماني تحدث للصحافة بعد المباراة وأجاب عند سؤاله عن هزيمة واتفورد "أتمنى أن تتوقف عن ذكر هذه الهزيمة!. لقد استحققنا الهزيمة اليوم من تشيلسي، سجلوا هدفين وارتكبنا أخطاء جسيمة فيهما بوضوح.".

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كما أضاف "لقد كانت مباراة مفتوحة بعد الهدف الأول، كان لدينا بعض التسديدات وكان ماني على مقربة من إنهاء المباراة لصالحنا، لكنها كانت مباراة شديدة وهذا سبب إجراء بعض التغييرات.".

"كُنّا بحاجة إلى لاعبين جدد منتعشين، أحرزوا هدفًا ورد فعلنا كان جيدًا، أحببت ذلك للغاية، إلا أن الهدف الثاني مثّل أزمة حقيقية لنا ودافع تشيلسي بكل قوة بعد ذلك."

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"نحن لسنا محظوظين في هذه اللحظات، لقد بدأنا بصورة جيدة ونجح أدريان في التصدي لكرة خطيرة قبل خطأ الهدف، يجب أن نكون مستعدين لهذه اللحظات، لعبنا مع تشيلسي واعتمدوا على الهجمات المرتدة وهذا أمر جيد."

"في بعض اللحظات عانوا أمامنا وفي البعض الآخر أعجبني الأداء حقًا. علينا أن نتطور، نحن نعلم ذلك، الأمر ليس له علاقة بالقدر، الأمر بالكامل يتعلق بنا، علينا أن نتعامل مع ما حدث بالطريقة الصحيحة، هذه ليست أفضل 3 أسابيع في الموسم لكنها فرصة لصناعة أفضل 3 أسابيع في الفترة القادمة."

وأتم "نحن لسنا مهتمين بأتلتيكو مدريد حاليًا، الأمر كله يتعلق بالمباراة المقبلة أمام بورنموث. لا يجب أن يشعر أحد بالأسف حيالنا، سوف نفوز بالمباريات من جديد وسنبدأ من يوم السبت.".

يذكر أن ليفربول شبه حسم درع الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحه باحتلاله الصدارة بفارق 19 نقطة عن أقرب الملاحقين، بينما يحتاج إلى فوز على كتيبة دييجو سيميوني في الأنفيلد الأسبوع المقبل.