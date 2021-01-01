كلوب: لا أفهم لماذا قام الـ 12 ناديًا بذلك، وأحب دوري أبطال أوروبا!

يورجن كلوب يهاجم فكرة دوري السوبر الأوروبي بالرغم من إعلان ليفربول المشاركة فيه!

هاجم المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول فكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي التي تم الإعلان عنها قبل ساعات من قبل 12 ناديًا في القارة العجوز من ضمنها إدارة الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش لقاء فريقه ضد ليدز والذي يقام في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير.

وقال كلوب: "أهم جزء في كرة القدم هي الجماهير والفريق، ويجب أن نتأكد أن لا شيء يفرق بينهما، ورأيي لم يتغير".

ديون بالمليارات .. أسرار موافقة كبار أوروبا على دوري السوبر!

وأضاف: "لدينا بعض المعلومات لكنها ليست بالكثيرة، نحن نمر بأحد المواقف الصعبة، والعديد من الأشخاص غير سعداء بذلك الأمر، وأنا أتفهم ذلك".

وأردف: "ليس لي علاقة بهذا الأمر لا أنا ولا اللاعبين، وليس لدي مشكلة مع دوري أبطال أوروبا، ولدي تصالح مع إمكانية مشاركة وست هام في بطولة الموسم المقبل".

وأكمل: "لم نقم بأي شيء كفريق، لكنني أتفهم غضب الجماهير، ولا أعلم لماذا قام الـ 12 ناديًا بذلك الآن، أنا لا أحب الغياب عن دوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن موقف كلوب من تلك البطولة كان واضحًا بالرفض في تصريحات صحفية في 2019 أكد خلالها أن الفكرة لا تروق له.