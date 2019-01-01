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دوري أبطال أوروبا

كلوب: لا أصدق أننا فزنا على أفضل فريق في العالم بشباك نظيفة

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مدرب ليفربول يشيد بلاعبيه عقب التأهل التاريخي لنهائي دوري أبطال أوروبا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن سعادته البالغة عقب التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على نادي برشلونة برباعية نظيفة، رُغم الهزيمة بثلاثية دون رد في مباراة الذهاب.

وقال كلوب لقناة بي تي سبورتس: "إنه أمر لا يصدق، أن تفوز على أفضل فريق في العالم وبشباك نظيفة لهو أمر لا يصدق".

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وأضاف: "لقد رأيت ميلنر يبكي بعد المباراة، هذا يعني لي الكثير، هذه هي كرة القدم، وهو أهم شئ في العالم أن تبذل أقصى مجهود و تفوز".

وأردف المدرب الألماني: "أوريجي وشاكيري لا يلعبان كثيرًا، أن يقدما هذا المستوى هو أمر رائع للغاية، برشلونة كانوا جيدين دفاعيًا ولكن الهدف الرابع كنا نحتاج لبعض الذكاء وهو ما قام به أرنولد".

واختتم: "علينا التركيز دائمًا، الآن نحن في النهائي وتبقت مباراة واحدة، لقد قدمنا مباراة رائعة، كل شئ كان مثاليًا".

يذكر أن ليفربول سيتلقي في النهائي مع الفائز من مباراة أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي. 

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