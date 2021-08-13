كلوب: كيف يقوم مانشستر يونايتد بصفقاته؟ وليفربول لن يضم لاعبين جدد!

لا بديل لفاينالدوم..

رفض المدير الفني لليفربول يورجن كلوب مقارنة ناديه بالأندية الأوروبية الأخرى التي أقدمت على سوق انتقالات قوي، معتبرًا أن الريدز "لديهم حدود" معينة من الناحية المادية.

وسُئل كلوب خلال المؤتمر الصحفي الأول له هذا الموسم استعدادًا لمباراة نوريتش سيتي في أولى جولات البريميرليج عن رأيه فيما قامت به أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وتشيلسي في الميركاتو الصيفي.

ودافع المدرب الألماني عن الميركاتو المتواضع الذي قام به ليفربول، فيما تعجب كثيرًا من العمل الكبير الذي قامت به إدارة مانشستر يونايتد.

ماذا قال كلوب عن ميركاتو الكبار؟

كلوب في حديثه أجاب حول ما حدث في الميركاتو "لست متفاجئًا لأن هذه الأندية لا تعتمد على مثل هذه الأشياء (الموارد الرسمية)، نعلم جميعًا وضع تشيلسي وسيتي وباريس سان جيرمان".

وتابع "لكن مانشستر يونايتد لا أعلم بالضبط كيف يفعلون ذلك! عمومًا، نحن نملك طريقتنا الخاصة، وبما أنني هُنا فالأمور تبقى على حالها دائمًا، يُسمح لنا فقط بصرف الأموال التي نكسبها، هذا ما فعلناه دومًا".

كما واصل "لا يمكنك مقارنتنا مع الأندية الأخرى، تلك الأندية ليس لديها حدود أما نحن فلدينا، لكننا نجحنا رغم ذلك في السنوات الماضية وهذا ما سنحاول فعله مرة أخرى في المستقبل".

"لن نستخدم ما حدث في الصيف كذريعة، عند خسارة مباراة لن نقول أن هذا بسبب عدم التعاقد مع هذا أو ذاك، لن يكون الأمر كذلك."

واستطرد "هذا العام أنفقنا الأموال قبل أن نربحها من أجل التعاقد مع كوناتي، كان واضحًا منذ الموسم الماضي أننا لا يمكننا المجازفة بعدم دعم هذا المركز (قلب الدفاع)".

واختتم في هذا الصدد بقوله "هذا هو وضعنا، لم أتفاجأ أبدًا بعمل تشيلسي ومانشستر سيتي، أمضيت وقتًا طويلًا في هذه البلاد وأعلم جيدًا أنهم يجدون حلًا لهذه الأشياء".

هل يتعاقد ليفربول مع خليفة لفاينالدوم؟

إجابة المدرب الألماني على هذا السؤال كانت واضحة وأنهت الجدل، حيث قال "أخبرني باسم لاعب في وسط الملعب؟ يمكننا إحصاء لاعبينا وأنت تخبرني أن نعوض جيني!".

وعلل ما قال "لم يشارك هندرسون وتياجو في الجولة التحضيرية إلا لأسبوع، لعبنا عددًا من المباريات مع هيرفي إليوت ونابي كيتا وميلنر، لدينا تشامبرلين وفابينيو وكيرتس جونز، الأخير موهبة استثنائية".

وأتم "لكل لاعب طريقة مختلفة، وأنت تخبرني عن حاجتنا للاعب في وسط الملعب؟ ما الذي يجب أن يمتلكه اللاعب؟ هل يسجل أهدافًا أكثر من جيني؟ هل يجب أن يدافع أفضل من فاب؟ هل يجب أن يكون أكثر إبداعًا من نابي، كيرتس، أوكس وهارفي؟ ماذا تريد؟".

كيف عمل ليفربول خلال فترة الصيف؟

خاض ليفربول 8 مباريات خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وسقط في فخ الهزيمة فقط أمام هيرتا برلين بنتيجة 4-3.

لم يقم ليفربول بأي تعاقدات سوى ضم إبراهيما كوناتي من لايبزيج نظير 40 مليون يورو، لكن عمل على تجديد عقود الدعائم الأساسية في الفريق.

أليسون بيكر وفابينيو جددا عقدهما لمدة طويلة، وآخر المنضمين لهما كان فيرجيل فان دايك الذي جدد حتى صيف 2025.

يفترض أن يكون الدور على النجم محمد صلاح، وكذلك ساديو ماني وربما روبيرتو فيرمينو.

حديث كلوب عن خط الوسط أيضًا يُنهي بشكل أكيد أي احتمالية لدخول النادي الإنجليزي في محاولات للحصول على توقيع ساؤول نيجويز من أتلتيكو مدريد.

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