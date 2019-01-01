كلوب: كنت اتمنى مرافقة صلاح لمقابلة دينيريس ولن أساعد سولشار

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد عودة محمد صلاح للتدريبات بدون مشاكل بعد رحلة نيويورك السريعة للقب أكثر 100 شخصية مؤثرة بالعالم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح قد عاد لتدريبات الفريق بدون مشاكل عقب رحلته السريعة لنيويورك من أجل التتويج بجائزة أكثر 100 شخصية مؤثرة من مجلة "تايمز".

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب خلال مؤتمر صحفي تطرق خلاله للعديد من الأمور الخاصة بمحمد صلاح وركلة جزاء ميلنر وفريق الموسم بالدوري الإنجليزي والمدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أولي جونر سولشار.

وقال كلوب: "السفر تلك الأيام ليس مشكلة، كانت لتكون تلك مشكلة لو كانت سيارته قد عطلت واضطر للسير لنيويورك، أنا فخور للغاية بما حققه، صلاح شخص ذكي للغاية ويقوم بدور مؤثر للغاية".

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وأردف: "من الهام للغاية أن يتواجد اشخاص كمحمد صلاح في العالم الحالي، وكل ما تغيب عنه هو يوم واحد في التدريبات، واليوم هو يتدرب وكل شيء على ما يرام، لقد ظهر رائعًا في الحفل، وقابل العديد من الأشخاص، ودينيريس تارجيريان كانت هناك أيضًا، لو علمت ذلك لكنت قد انضممت له".

وأكمل عن ركلة جزاء ميلنر: "ميلنر مثل الماكينة في ركلات الجزاء، هو يتدرب جيدًا وكثيرًا، لكه ليس وحيدًا محمد صلاح يتحسن كل يوم في ذلك الأمر، لدينا كل منهما في ذلك الاختصاص، لكن ميلنر لديه خبرة أكبر فيما يتعلق بالتسديد ووضعية الجسد وتكنيك التصويبة، لقد بدأ ذلك قبل سنوات مع منتخب إنجلترا للشباب".

وكان كلوب قد أكد في تصريحات صحفية بنفس المؤتمر أنه كان يتوقع نتيجة ديربي مانشستر الذي أقيم مساء الأمس على ملعب أولد ترافورد.

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وأضاف عن سولشار: "هل جاء من النرويج لتسألوا كيف أقوم بالأمر في ليفربول؟ هم لم يساعدوننا لما قد نساعدهم؟، على كل شخص أن يجد الحلول الخاصة به، ولا يمكن لأي شخص أن أن يحقق المعجزات، ونحن نلعب في دوري صعب للغاية وتنافسي، لا أعتقد أن هناك عدد كبير من الأشخاص تحدث عني بإيجابية في بدايتي، لكن في النهاية على الجميع أن يحاول تقديم كل ما لديه كل يوم، هذا ما يجب على سولشار القيام به، وفي النهاية أعتقد أن القوة المادية للنادي كافية لحل المشاكل الحالية".

واختتم بالحديث عن فريق الموسم في الدوري الإنجليزي: "تشكيلة رائعة ومستحقة بالنسبة لي، لكن من وجهة نظري هناك حوالي سبع لاعبين كان يمكنهم التواجد لتقديمهم موسمًا رائعًا، محمد صلاح على سبيل المثال كان يستحق التواجد فهو على قمة الهدافين، وفينالدوم يمر بموسم مذهل، وهندرسون أيضًا، لكنه قرار اللاعبين".

جدير بالذكر أن ليفربول في الوقت الحالي يحتل المركز الثاني خلف مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي وبفارق نقطة وحيدة مع تبقي ثلاث مباريات لكل فريق.