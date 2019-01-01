كلوب: قد ننسحب من كأس كاراباو في هذه الحالة، وآسف للذين أرادوا خسارتنا!

تصريحات مفاجئة من مدرب الليفر..

يبدو أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، قد عقد العزم على عدم إكمال بطولة كأس كاراباو، في حالة أن حدد الاتحاد الإنجليزي موعدًا غير ملائم لمباراة الدور ربع النهائي.

وكان ليفربول قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما أقصى آرسنال من دور الـ 16 بالفوز عليه بركلات الترجيح في أعقاب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بخمسة أهداف لكلا الفريقين على ملعب الأنفيلد.

الاتحاد الإنجليزي يُريد أن يكون ربع النهائي في الأسبوع الذي يبدأ يوم 16 ديسمبر، والذي يتصادف مع موعد كأس العالم للأندية في قطر والتي سيشارك فيها ليفربول بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا.

تشامبرلين: فخور بشباب ليفربول وحرصت على احترام أرسنال

وحتى إذا لجأ الاتحاد لتأجيل المباراة لتكون في منتصف أسبوع آخر، فإنها ستشكل حملًا كبيرًا على الليفر الذي لديه جدول مزدحم للغاية في 2020 على الصعيد المحلي والأوروبي.

كلوب تحدث عن الأمر للصحافة وقال "إذا لم يجدوا مكانًا مناسبًا، ولا أعني في رأس السنة الساعة الثالثة فجرًا - يضحك -، فلن نلعب المباراة."

"إذا لم يجدوا موعدًا مناسبًا ولم نلعب الدور المقبل فأيًا كان خصمنا سيتأهل إما سيصعدون آرسنال لمواجهته."

وواصل مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق تصريحاته الساخنة وقال "أعتقد أن الكثير من الناس من الدوري الإنجليزي أرادوا خسارتنا أمام آرسنال، ولكن أنا آسف لهم."

أوريجي: نريد المنافسة على كل الكؤوس

الريدز لديهم متسع من الوقت في الفترة من 2 يناير وحتى 11 يناير، غير أن حتى هذه الفترة لن تصلح لتقام فيها المباراة، فالاتحاد الإنجليزي قد حدد من قبل هذه الأيام لتكون موعدًا لبطولة كأس الاتحاد.

الجدير بالذكر أن قرعة الدور ربع النهائي قد أوقعت ليفربول في مواجهة غريمه أستون فيلا.

كما يجدر الإشارة إلى أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب الملاحقين مانشستر سيتي، كما يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا والتي تضم نابولي وريد بول سالزبورج وجينت البلجيكي.