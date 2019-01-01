كلوب: فكرت في الغناء لفيرمينو مع الجماهير

يورجن كلوب يشيد بنجمه روبيرتو فيرمينو على خلفية انتصار ليفربول على نيوكاسل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أنه فكر للحظة بالغناء مع جماهير الريدز للبرازيلي المتألق روبيرتو فيرمينو بعد المستوى المبهر الذي ظهر به في مباراة الفريق الأخيرة ضد نيوكاسل.

وكان فيرمينو قد أقحم قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق بديلًا لديفوك أوريجي المصاب، ومنذ لحظة دخوله إلى الملعب، أبهر النجم البرازيلي جماهير الريدز ومدربه كلوب أيضًا بأدائه المميز والممتع للعين، حيث تمكن من صناعة هدفين لزميليه ساديو ماني ومحمد صلاح على التوالي، وانتزع صيحات الإعجاب من الجميع بلمسته الرائعة بالكعب والتي مرر بها الكرة للنجم المصري.

من جانبها، أبدت جماهير ليفربول إعجابها الشديد بما يقدمه فيرمينو على أرض الملعب، وكررت أغنية "Si Senor" أكثر من مرة. بدوره، قال كلوب مازحًا بعد المباراة أنه شعر بالرغبة في الغناء مع الجماهير لمهاجمه المميز.

وفي تصريح لموقع ليفربول الرسمي، قال المدير الفني الألماني بينما وعلى وجهه ابتسامة عريضة: "فكرت للحظة بالغناء معهم! لقد كان بإمكانه اللعب منذ البداية، ولكننا فضلنا إراحته بعد الرحلة الطويلة التي قطعها هو وفابينيو من الولايات المتحدة وعودتهما صباح الخميس بعد اللعب مساء الثلاثاء"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وأضاف: "أعتقد أننا اتخذنا القرار السليم. لقد بدأنا بأوريجي وصلاح على الجانبين وساديو معهما في الوسط. بالطبع ماني يمكنه اللعب في هذا المركز بامتياز، ولكننا أردنا أن نعيده إلى الجانب الأيسر ليقوم بالتوغل إلى الداخل كما تعود أن يفعل دائمًا، وأعتقد أنه يلعب بأريحية أكثر في هذه الناحية من الملعب"

وأردف: "للأسف لم يستطع أوريجي إكمال المباراة وأتمنى أن لا تكون إصابته قوية. لقد اشتكى من الألم في قدمه مبكرًا في كرة بالقرب من خط التماس واستطاع أن يواصل اللعب بعدها لفترة قصيرة، لذا آمل أن لا يكون هناك ما يدعو للقلق. ما قدمه فيرمينو كان استثنائيًا؛ لقد لعب مباراة رائعة"

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يذكر أن روبيرتو فيرمينو قد شارك في مباراة نيوكاسل بديلًا، ولكنه قدم بصمة رائعة جعلت الجميع يتغنى باسمه طيلة الفترة التي شارك فيها.