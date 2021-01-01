كلوب : فابينيو سيغيب ضد وست هام ومصير ماتيب يتحدد خلال ساعات

مواجهة صعبة للريدز أمام الهامرز

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن موقفه من سوق الانتقالات، بعد تعرض الثنائي فابينيو وجويل ماتيب للإصابة خلال مواجهة توتنهام.

فابينيو خرج من تشكيل الفريق لمعاناته من مشكلة بدنية، بينما تم استبدال ماتيب بين شوطي المباراة بعد إصابته في الكاحل.

كلوب خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة وست هام بالجولة 21 للدوري الإنجليزي، من أجل الحديث عن آخر تطورات فريقه بعد الفوز 3/1 على توتنهام.

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وقال المدرب الألماني عن إمكانية التعاقد مع مدافع:"لا أعلم، ولكننا سنحاول، قمنا ببعض المحاولات الأيام الماضية ولكن لن نعلن عن شيء قبل حدوث أي جديد".

وأضاف:"ما حدث أمس بإصابة فابينيو وماتيب لم يجعل الأمور أسهل بالنسبة لنا، ولكن نحن نحاول القيام بالأشياء بالطريقة الصحيحة".

وأما عن ماتيب:"هناك القليل من الأمل حول عدم خطورة الإصابة، سنعلم خلال الساعات القليلة القادمة، وبالنسبة لفابينيو فهو لن يلعب ضد وست هام".

وعن مستوى وست هام:"ديفيد مويس يقوم بالعديد من الأشياء المذهلة هناك، لديهم خطورة كبيرة على المرمى والأمور مستقرة جدًا لهم".

مشاركة جوردان هندرسون كمدافع:"هو يمتلك الخبرة، لذلك وجوده مهم بجوار الشباب، لو فيرجيل فان دايك كان جاهزًا، كنت سألعب به هناك ولكن هندرسون يتولى المسؤولية الآن في غيابه هو وماتيب وجو جوميز".

عودة روبيرتو فيرمينو للتسجيل:"أشعر بسعادة كبيرة له، لأنه يساعدنا بأفضل طريقة ممكنة، وما يفعله سيضعه ضمن أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول".

وعن المدافع الذي يبحث عنه:"لا أعتقد أنه يمكنني التعاقد مع مدافع بقيمة 80 مليون استرليني في الوقت الحالي، لذلك نحن نبحث عن اللاعب المناسب لميزانيتنا".

يذكر أن ليفربول يلعب ضد وست هام يوم الأحد القادم، وهو في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.