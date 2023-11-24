كلوب عن مواجهة مانشستر سيتي ظهرًا: لغتي الإنجليزية ليست جيدة.. والدليل توخيل!

تصريحات مثيرة من المدرب الألماني..

سيواجه ليفربول مضيفه مانشستر سيتي على أرضية ملعب الاتحاد غدًا في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت جرينتش، الأمر الذي أسال الكثير من الحبر.

تصريحات من كلوب، يبدو أنه لم يعنها، أبدت في وقت سابق امتعاضه من اللعب في هذا التوقيت، لكن حان الوقت ليتحدث المدرب المعني نفسه عن الأمر.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لغتي الإنجليزية ليست جيدة بما يكفي لإضاعة وقتنا للتأكد من أنك تفهم".. في إشارة للصحفيين.

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واستذكر موقفًا قديمًا لمواطنه توماس توخيل قائلًا: "شرح توخيل موقفًا بهدوء وقالت صحيفة ألمانية إنه كان يتحدث بصخب. لم يكن هذا كلامًا صاخبًا".

وأكد: "هذه الأمور لا يحب أحد سماعها، أنا أحب اللعب في المجمل الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا!".

لقاء الفريقين في الجولة الثالثة عشرة سيكون في غاية الأهمية، إذ سيكون لقاء الحفاظ على الصدارة بالنسبة لمانشستر سيتي، أو الانقضاض عليها بالنسبة لليفربول.