كلوب عن عرض تدريب ليفربول: كان مثل قرار زواجي

كلوب كشف عن كواليس عرض ليفربول وبروسيا دورتموند

تحدث يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، عن اللحظة التي أخبره فيها وكليه بوجود عرض من ليفربول للتعاقد معه، وكواليس تعاقده على تدريب بروسيا دورتموند بعد الرحيل من ماينز.

كلوب تولى تدريب ليفربول في عام 2015 بعد تواجده ضمن صفوف بروسيا دورتموند لمدة 7 سنوات.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "عندما أخبرني وكيلي بوجود عرض من ليفربول للتعاقد معي كان الأمر مشابهاً للحظة التي قابلت فيها زوجتي وأدركت أنني أحبها".

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وأضاف: "عندما رحلت من دورتموند تلقيت أكثر من 20 مكالمة بعروض مختلفة في كل أنحاء العالم، ولكن كان علي أن أقضي عطلة أولاً، وعندما أخبرني وكيلي بأنني أملك عرض من ليفربول كان الأمر كما لو أنني قابلت زوجتي لأول مرة وعندما رأيتها فكرت بأنني سأتزوجها كان هذا هو الأمر مع النادي".

كلوب تحدث أيضاً على كواليس تعاقده لتدريب بروسيا دورتموند الألماني مؤكداً أن الأمر جاء بعد نهاية مشواري مع ماينز، لاستيقظ ويخبرني وكيلي بأنه هنالك الكثيرين يريدوني التعاقد معي لكنني كنت أحب بروسيا دورتموند، بسبب الأجواء والملعب وكل هذه الأمور.

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وتابع: "في بداية الأمر كان العرض مضحكاً للغاية لقد كان المقابل المادي أقل مما كنت اتقضاه في ماينز في دوري الدرجة الثانية، المديرين في ماينز كنا نقضي معهم وقت رائع ونتقاضى أمولاً جيدة، ولكن في نهاية الأمر كما تعلم لم نأت إلى بروسيا من أجل الأموال كنا نريد صناعة شيء مميز من أجل هذا النادي وقد فعلنا هذا بالفعل".

وكشف كلوب عن حبه لإنجلترا قبل أن يستقر فيها لأنه في عمر الـ18 جاء إليها بمدة 6 أسابيع بالقطار وجلس في خيمة رفقة ابن عمه، وأنه قضى أيام جيدة للغاية في إنجلترا جعلته يريد الذهاب والعيش هناك يوماً ما، ولكن أكثر ما كان لا يحبه ولا يزال لا يحبه في إنجلترا هو الطقس.

يذكر أن ليفربول يتبقى له عدد قليل من النقاط للفوز بلقبه الأول في البريميرليج تحت قيادة الألماني الذي قاد الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.