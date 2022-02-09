كلوب عن صلاح: محبط والنهائي لايزال في ذهنه.. وسنستغل ذلك!

كشف الألماني يورجن كلوب عن حديثه مع النجم المصري محمد صلاح بعد عودته من الكاميرون والتحاقه بتدريبات الفريق.

وكان المنتخب المصري حل وصيفًا في كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة على يد منتخب السنغال في النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

الأمر الذي يبدو أن كلوب يتفهمه بشكل واضح وهذا ما ظهر في التصريحات التي أدلى بها إلى الموقع الرسمي للنادي.

ماذا قال كلوب؟

وقال كلوب: "لقد عاد مو الآن، وبدأ في التدرب، تحدثت معه بالفعل وهو محبط للغاية لكنه يتطلع إلى الأشياء القادمة هنا الآن"

وأضاف: "خسارة نهائي أمرًا صعبًا حقًا وبالطريقة التي خسروا بها زاد الأمور صعوبة".

وتابع: "إنه سعيد بعودته لكنه يشعر بخيبة أمل كبيرة أيضًا. تحدثنا بوضوح وسنرى، آمل أن يكون اليوم أفضل، لكن بالأمس كان بإمكان الجميع رؤية أنه لا يزال في ذهنه النهائي".

واستطرد: "الاحباط الذي يشعر به مفيدًا، سيمهد للأشياء كبيرة، وسنسعى لاستغلال ذلك بالطبع".

ماذا قال عن ماني؟

وتطرق الألماني للحديث عن ساديو ماني المتوج حديثًا ببطل إفريقيا والذي يغيب عن الفريق من أجل الاحتفالات، حيث قال: "ماني لم يصل بعد لكنه من المحتمل أن يأتي الليلة، أرى الاحتفالات في السنغال، الأمر خيالي، بالطبع من حقه التواجد هناك في الوقت الحالي".

ويضرب ليفربول موعدًا مع ليستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإنجليزي غدًا الخميس.

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