كلوب عن صلاح : رفضت حضور عيد ميلاد صديقي ولكن زفاف الأخ لحظة خاصة

تحدث كذلك المدرب الألماني عن آخر أخبار فريقه وأزمة الإصابات

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أنه لا يشعر بالغضب من لاعب الفريق محمد صلاح، بعد حضوره لزفاف شقيقه وإصابته بفيروس كورونا.

الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن هذا الأسبوع عن إصابة صلاح بالوباء، خلال تواجده بمعسكر المنتخب المصري لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

غياب صلاح عن مواجهة ليستر سيتي القادمة بالدوري الإنجليزي، يزيد من أوجاع كلوب الذي يعاني من أزمة حادة في الغيابات منذ بداية الموسم.

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وقال المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي لمواجهة الثعالب:"لقد عاد اليوم، تجهيزه للعودة للتدريبات سيبدأ عندما تتحول عينته من إيجابية إلى سلبية".

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وأضاف:"كنت في ألمانيا خلال الصيف، أحد أصدقائي قام بدعوتي لحضور عيد ميلاده وقام بنقله من أجلي بحضور 50 شخصًا، ولكني لم أحضر في النهاية".

وتابع:"حفل زفاف الأخ هو لحظة خاصة للغاية لأي شخص، لذلك أتفهم الأمر لأنه لا يوجد لدي أي شك في انضباط أي لاعب".

وأما عن إصابة جوميز:"صعبة جدًا بالنسبة لنا، ولكنه أجرى عملية جراحية ناجحة وبدأ مرحلة التعافي، وسنحاول مساعدته بقدر الإمكان".

غياب آرنولد وهندرسون:"مشاركتهما غير ممكنة ضد ليستر، وأما بالنسبة لباقي اللاعبين سنرى ما سيحدث، تياجو وفابينيو في حالة جيدة وهما الآن أقرب للعودة".

اللعب ضد جيمي فاردي:"يتمتع بسرعة رهيبة جدًا ويجيد استخدامها، اللعب ضده دائما يكون من أصعب التحديات لنا".

إصابات فريقه المستمرة:"نحن لا نشعر بالشفقة على أنفسنا، إنها مجرد أزمة وعلينا التعامل معها وإيجاد الحلول، الإصابات تحدث لك في كل موسم والأمر ليس بجديد".

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فترة التوقف الدولي:"الموقف يعتبر غاية في الصعوبة للجميع، الاتحاد الأوروبي اضطر لإلغاء اليورو، لذلك لا ألوم أي مدرب على الإصابات التي يعاني منها فريقه".

جدير بالذكر أن ليفربول يلعب ضد ليستر سيتي، وهو في المركز الثاني بجدول البريميرليج، بفارق نقطة وحيدة عن الثعالب.