كلوب عن روبرتسون: كل شيء به يصرخ ليفربول

الأسكتلندي جدد حتى 2024

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، لنادي ليفربول، عن سعادته التجديد للاعب الأسكتلندي، أندرو روبرتسون.

وجدد الظهير الأيسر البالغ 24 عامًا، والذي يقضى موسمه الثاني مع الفريق حتى 2024.

وأنضم روبرتسون للريدز مقابل 10 مليون يورو قادماً من هال سيتي، ليصبح الخيار الأول للجهة اليسرى بالدوري الإنجليزي، ويتحول ليكون من الأفضل في العالم.

رسميًا – ليفربول يمدد تعاقد أندرو روبرتسون لمدة خمسة أعوام

كلوب علق على تجديد لاعبه عبر الموقع الرسمي للريدز: "أشعر بالسعادة لتجديد العقود الذي يتم في الفريق، لقد تمت في وقت قياسي، من العدل أن أقول أن روبرتسون لم يتردد لحظة من أجل تجديد تعاقده مع الفريق لمدة أطول".

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وتابع عن الأسكتلندي: "أتذكر عندما تعاقدنا معه، تحدث عن رحلته وقصته ولقد أحببت هذا، أنه اللاعب الذي يتناسب معنا، لقد تخطى كل الصعاب، ربما يكون من جلاسكو، لكن كل شيء به يصرخ ليفربول".

وعن تطور اللاعب الكبير: "لقد كان رائعًا نراه ينمو ويتطور، لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لنا خاصة أننا نمتلك ظهير رائع وهو ألبرتو مورينو، كان عليه الصبر وجاهزاً وعندما سنحت له الفرصة تقدم، وهو مثال لأي لاعب ينضم لنا".

روبرتسون شارك الموسم الجاري في 26 مباراة بجميع المسابقات وساهم في صناعة 4 أهداف.