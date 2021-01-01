كلوب عن أزمة ساوثجيت وأرنولد: مثل استبعاد ميسي!

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يؤكد أن استبعاد ترينت ألكسندر أرنولد من منتخب إنجلترا يشابه فكرة استبعاد ميسي من الأرجنتين.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على عدم فهمه لفكرة مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت باستبعاد ترينت ألكسندر أرنولد من الأسود الثلاثة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب، وأكد خلالها أن الأمر لا يمكن أن يكون مرتبط بالمستوى الفني للاعبه، مؤكدًا أنه يقدم مستويات طيبة للغاية.

ما الذي قاله كلوب؟

قال كلوب: "أنا بنفسي مدير فني، واتخذ قرارات كل يوم حول تشكيل الفريق، وطوال الوقت نتخذ قرارات لا يفهمها البعض".

وأضاف: "أنا أحترم ساوثجيت كثيرًا، واتخاذه للقرارات، لكنني لم أفهم ذلك الخاص بأرنولد، لقد كان أفضل ظهير أيمن في العالم بآخر موسمين وهو في ذلك العمر، هذه هي الحقيقة".

وأكمل: "لقد بدأ الموسم بفيروس كورونا، وهو ليس بالأمر الجيد، لكن منذ عودته وهو واحد من أفضل اللاعبين، وروبرتسون مثله".

وأردف: "الأمر لا يتعلق بمستواه، لو قمنا بمقارنة ليونيل ميسي بأفضل مواسمه لن يكون جيدًا أبدًا، لكنه لا يزال الأفضل في العالم".

هل يمكن لخروج أرنولد من المنتخب أن يفيد ليفربول؟

صرح كلوب: "بكل تأكيد، لم يكن مع المنتخب الإنجليزي لذلك كان لديه الوقت ليتدرب، وفعل ذلك على أعلى مستوى، وقدم رد فعله على ما حدث".

وأضاف: "هو لاعب يملك الكثير من الطموح، لذلك لدي ثقة كبيرة أنه يريد العودة لمنتخب إنجلترا، وسيقوم بكل شيء للقيام بذلك".

وأردف: "لو كان أرنولد بعيدًا عن المنتخب فذلك يعني أن هذا الفريق قوي للغاية، لكن في النهاية أحترم القرار، بالرغم من أنني لم أفهمه".

ما هي نتائج إنجلترا دون أرنولد؟

المنتخب الإنجليزي لعب ثلاث مواجهات في نهاية مارس ضمن فترة التوقف الدولي، ضد سان مارينو وألبانيا وبولندا في تصفيات كأس العالم 2022.

فاز الأسود الثلاثة في المواجهات كلها، بخماسية في اللقاء الأول وثنائية في الثاني وبهدفين مقابل هدف ضد بولندا دون نجمهم روبرت ليفاندوفسكي.

ويحتل المنتخب الإنجليزي المركز الأول في الوقت الحالي بمجموعته أمام المجر وألبانيا وبولندا وأندورا وسان مارينو.

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