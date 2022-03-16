كلوب: صلاح ليس غطاسًا ويتعرض للظلم من الحكام

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تعجبه من عدم حصول محمد صلاح نجم الفريق على العدد الكافي من الأخطاء في الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي لمواجهة آرسنال التي ستقام مساء اليوم، الأربعاء، ليعلق على إصابة اللاعب الأخيرة ضد برايتون.

وعندما تم إخباره بأن صلاح لم يغيب عن مباراة في الدوري بسبب الإصابة منذ أكتوبر 2019، وأنه شارك في 171 مباراة من أصل 180 مواجهة محتملة قرر الرد.

ماذا قال كلوب؟

أوضح المدرب الألماني في تصريحاته:"هناك إحصائية لست متأكدًا منها بالضبط، وهي أن مو أقل لاعب يحصل على أخطاء مقارنة بالمهاجمين الآخرين".

وأضاف:"إنه لأمر جنوني تمامًا عندما ننظر إلى الأخطاء التي ارتكبت ضده والتي لا يحتسبها الحكم، لذلك فهو على اتصال دائم من المدافعين ويسقط طول الوقت ويتعين عليه النهوض مرة أخرى".

وتابع:"إنه يواجه اتهامات دائمة بأنه لاعب غطاس وهذا عار مطلق، ولا أعلم لماذا يحدث ذلك، يجب عليك أن تسأل الحكام، لأننا لم نقترب حتى من عدد الركلات الحرة التي يجب أن يحصل عليها".

Congratulations, @MoSalah 👏



Mo has been named as the @PFA Fans' Player of the Month for February 🤩 #PFAPOTM pic.twitter.com/lZls71fPx5 — Liverpool FC (@LFC) March 15, 2022

وواصل حديثه:"لا أستطيع أن أشرح إحصائيات صلاح، يجب أن تسأل الآخرين كيف يكون ذلك ممكنًا، لأنه دائمًا الرجل الذي يضع الكرة حول منطقة الجزاء دون وجود أي خطأ، لأنه توجد بعض المواقف التي يسقط فيها بعد أي التحام، وهذا لا يعني أنه يتجنب الأمر بل العكس تمامًا وهو ما يصعب شرحه".

ماذا تقول الإحصائيات؟

يبدو أن كلوب على حق في كل ما يقوله، لأنه لا يوجد لاعب في الدوري الإنجليزي لديه لمسات في صندوق الخصم أكثر من صلاح.

ويأتي ذلك بعد وصول عدد لمساته إلى 269 لمسة وهو ما يتفوق به على جميع اللاعبين في المسابقة هذا الموسم.

ومع ذلك حصل صاحب الـ29 سنة على 16 ركلة حرة فقط في 26 مباراة بالدوري، بينما حصل ويلفريد زاها من كريستال بالاس على 72 ركلة وإيفان توني مهاجم برينتفورد على 59.

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