كلوب: سعيد لأن صلاح لم يذهب لمنتخب مصر

تعرف على تصريحات كلوب عدم خوض محمد صلاح لمباراة مع منتخب مصر

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، سعادته بعدم خوض منتخبي مصر والسنغال لأي مباراة خلال فترة التوقف الدولي لأنّه منح محمد صلاح وساديو ماني فترة راحة.

صلاح وماني عادا متأخرين إلى معسكر الريدز مع انطلاق الموسم بسبب انشغالهما ببطولة أمم أفريقيا.

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "من الرائع أنّ صلاح وماني لم يذهبا إلى مباراة دولية خلال فترة التوقف وحصلا على الراحة".

وتايع: " أنا سعيد للغاية لذلك وقلت من قبل 500 مرة أن عدم تواجد اللاعبين في فترة التوقف الدولي مع منتخباتهم أمر رائع وخاصة في الفترة الحالية".

واختتم: "الثنائي في حالة رائعة بدنيًا ونفسيًا ومنتعشين للغاية وسوف أحاول الاستفادة من ذلك في المواجهات المقبلة".

وكان ماني قد عبّر عن غضبه من صلاح في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضد بيرنلي قبل التوقف الدولي.