كلوب ساخرًا من بوتين: سعيد بأننا نتسبب له بالمشاكل!

أدان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن حملة عسكرية على أوكرانيا.

كلوب انتقد قرار بوتين في تصريحاته بعد تتويج ليفربول بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين على حساب تشيلسي، بعد مباراة مثيرة للغاية.

ليفربول فاز على تشيلسي بنتيجة 11-10 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

ماذا قال كلوب؟

في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، قال كلوب بعد تتويج ليفربول: "الأمر يفوق فهمي".

وأضاف: "أبلغ من العمر 55 عامًا تقريبًا، ولا أفهم كيف يمكن لشخص بالغ أن يضع العالم بأسره في مثل هذه الحالة، وخاصة الأشخاص في أوكرانيا".

وأضاف: "أعرف الكثير من الأوكرانيين والروس أيضًا، من الواضح أن الأمر لا يتعلق بالناس، إنه تصرف رجل سيئ حقًا".

وأردف: "علينا أن نتضامن، كما هو الحال دائمًا في الأوقات المظلمة، تحتاج إلى لحظات يمكنك فيها التفكير في شيء ما".

واختتم كلوب: "علينا إظهار التضامن، ويبدو أننا نفعل ذلك، يبدو أننا لا نستطيع منعه (بوتين)، لكن على الأقل يمكننا أن نتسبب له في مشاكل أكثر مما توقعه، ربما يساعد ذلك الناس في أوكرانيا".

ما هي العقوبات الرياضية على روسيا؟

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ونظيره الأوروبي "يويفا"، بتوقيع عدد من العقوبات الرياضية على روسيا.

البداية كانت من قرار "يويفا" بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 من مدينة سان بطرسبرج إلى العاصمة الفرنسية، باريس.

فيما رفضت عدد من المنتخبات، وعلى رأسها بولندا، فكرة مواجهة روسيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

ومن جانبه، أصدر "فيفا" حزمة من القرارات والعقوبات على روسيا، يأتي على رأسها إلغاء أي مسابقة دولية لكرة القدم على الأراضي الروسية. (طالع لمزيد من التفاصيل)

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