كلوب : رونالدو؟ صفقة للحاضر وليست للمستقبل !

تحدث كذلك عن نشاط ليفربول في الانتقالات

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أنه لا يهتم كثيرًا بصفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

رونالدو أصبح على أعتاب العودة للدوري الإنجليزي من جديد، وهذه المرة من بوابة الغريم التقليدي لفريقه السابق مانشستر يونايتد.

كلوب تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة تشيلسي القادمة بالدوري، ليبدي رأيه في الصفقة المحتملة التي استحوذت على اهتمام الجميع الساعات القليلة الماضية.

وقال المدرب الألماني:"أتابع الموقف مثل أي مشجع، لا يوجد لدي معرفة كاملة بالوضع، الأمر لا يتعلق بي للحكم على الصفقة".

وأضاف:"هذا النوع من الصفقات يكون للحاضر أكثر من المستقبل، هكذا تعمل بعض الأندية ولا يوجد لدينا أي مشكلة مع ذلك".

وتابع:"الأندية الأخرى كانت لديها الإمكانيات لتدعيم خط هجومها وامتلكت الموارد لفعل هذا الأمر لذلك هم أصبحوا أكثر قوة الآن".

وأما عن نشاط ليفربول في الانتقالات:"لا أتوقع أن تكون الأيام الأخيرة مثيرة للاهتمام بالنسبة لنا، ولكنك لا تعرف ما يمكن أن يحدث".

وعن التعاقد مع بديل لجورجينيو فاينالدوم:"لقد لعب عددًا لا يصدق من المباريات لنا، ولكن لا توجد لدينا فجوة في خط الوسط، لدينا لاعبون يتمتعون بمهارات رائعة في هذا المكان".

يذكر أن ليفربول يلعب ضد تشيلسي، وهو يمتلك 6 نقاط في أول جولتين من الدوري الإنجليزي بعد الفوز على نوريتش سيتي وبيرنلي.