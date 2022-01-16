كلوب: "روح برشلونة" ستساعدنا في غياب صلاح وماني!

طالب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لاعبيه باستحضار "روح برشلونة" حيث يأمل فريقه في تحقيق الفوز للمرة الأولى في غياب محمد صلاح أو ساديو ماني منذ عام 2017.

ليفربول يواجه برينتفورد مساء الأحد في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، ورغم أن الفريق الصاعد حديثًا إلى "البريميرليج" لا يتمتع بسحر "البلوجرانا" إلا أن هناك مخاوف من غياب الأهداف بسبب غياب نجمي "الريدز".

ليفربول تمكن في 2019 من الفوز على برشلونة بنتيجة 4-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت غياب صلاح وروبيرتو فيرمينو، بعد الخسارة ذهابًا بثلاثة أهداف دون رد.

ومنذ توقيع صلاح مع ليفربول في 2017، شارك واحد من ماني والنجم المصري على الأقل في كل مباراة بالدوري الإنجليزي.

ويغيب صلاح وماني عن ليفربول حاليًا بسبب مشاركتهما مع بلديهما في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ورغم أن فيرمينو سجل في مرمى واتفورد ونوريتش سيتي هذا الموسم، لكنه لم يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد" منذ أكثر من عام.

ماذا قال كلوب؟

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قال كلوب عن غياب التحدي المتمثل في التسجيل بغياب صلاح وماني: "الجميع مدعوون الآن للتسجيل بكل تأكيد".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالفوز 6-0، لكن يتعلق بالفوز في مباراة كرة قدم، ويمكن أن يكون هدف واحد كافيًا لذلك".

وتابع: "خرج كل ماني وصلاح، وهذا ليس رائعًا ولكن علينا أن نمر بهذه الفترة ونحقق أقصى استفادة منها، لا يعتمد الأمر على من يلعب، بل بالطريقة التي نلعب بها، إنه لأمر مخزٍ أنني أضطر للتذكير بأننا لعبنا واحدة من أكبر المباريات في تاريخنا هنا (ضد برشلونة) بدون فيرمينو وصلاح".

وأردف: "حصلنا على الفوز ضد كريستال بالاس وصلاح لم يبدأ المباراة، فزنا في مانشستر يونايتد وماني لم يبدأ، يتعلق الأمر بإيجاد حلول، وليس إخبار اللاعبين الآخرين بأن عليهم أن يكونوا مثلهما".

ما هو دور فيرمينو؟

ستكون المسؤولية أكبر على فيرمينو في غياب صلاح وماني، ويُعرف البرازيلي أكثر بكونه صانع أهداف، وكان آخر هدف له في الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد" ضد توتنهام في ديسمبر 2020.

ويصر كلوب على أنه لا يتعين على المهاجم تغيير أسلوبه، لكنه سيشعر بالارتياح إذا تقاسم عبء التسجيل مع البرتغالي ديوجو جوتا.

وقال كلوب: "فيرمينو لاعب ذكي للغاية، يتعلق الأمر باستخدام زملائك في الفريق بأفضل طريقة ممكنة".

وقال الألماني في ختام تصريحاته: "حين يجد نفسه في مواقف يريد أن يسجل، وعندما يكون لديه لاعبان يتقدمان في ظهر الدفاع يمكنه الاحتفاظ بالكرة وتمريرها، يكون الأمر منطقيًا تمامًا".

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