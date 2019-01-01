كلوب: روبيرتسون هو الأفضل في العالم

كلوب يمدح لاعبه روبيرتسون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بلاعبه روبيرتسون، حيث وصفه بأنه أفضل ظهير أيسر في العالم خلال الوقت الحالي.

وكان روبيرتسون قد قدمن أداء كبيرًا مع الفريق في الفترة الأخيرة، واتفق الكثيرون حول كونه الأفضل في العالم في مركزه خلال هذا الموسم.

وبخصوص ذلك، قال كلوب: "روبيرتسون يقوم بعمل رائع، ويقدم كل ما هو مطلوب منه وأكثر، إنه أحد أهم لاعبي الفريق هذا الموسم بدون شك"

وأضاف: "لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين يمتلكون الإمكانيات التي يمتلكها روبيرتسون، وفي هذا الوقت، لا أرى أن هناك ظهير أيسر أفضل منه"

وتابع: "علينا مواصلة العمل ورفع النسق من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري ودوري الأبطال، هذه هي المرحلة التي يبدأ فيها الحسم"

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي.