كلوب حول خلافه مع صلاح: لا تصدقوا مواقع التواصل الاجتماعي

تعرف على تصريحات كلوب حول أزمته مع صلاح

نفى يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، شائعات خلافه مع محمد صلاح، لاعب الفريق، خلال الفترة الاخيرة كما كشف حقيقة إصابة روبرت فيرمينو وفترة الغياب..

محمد صلاح سجل هدفين ضد هدرسفيلد ليتصدر ترتيب الهدافين بواقع 21 هدفًا.

وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "أرقام صلاح الموسم الحالي خيالية، إنّه موسم هام للغاية بالنسبة له عقب موسم كان يسجل تقريبًا من كل تسديدة والجميع يصنع له الفرص".

وتابع: "لقد حافظ على مستواه لموسم آّخر وأتمنى أن يبقى كذلك في المواسم المقبلة ويساند الفريق فهذا أفضل من تسجيل 40 هدفًا في موسم واحد والذي هو إنجاز كبير أيضًا".

وحول شائعات اختلافه مع صلاح، علّق: "لا تصدق كل ما تقرأه في مواقع التواصل الاجتماعي، لا يوجد أي أزمة مع اللاعب".

وأوضح: "هناك العديد من الشائعات مثل أنّ روبيرت فيرمينو لن يلعب لنهاية الموسم وهو أمر غير حقيقي وقد يتواجد معنا ضد برشلونة".

واختتم: "لم أتجادل مع صلاح وخاصة بعد ما قدمه في مباراة تشيلسي. الأمور تسير على ما يرام".

جدير بالذكر أنّ ليفربول يحل ضيفًا على برشلونة يوم الأربعاء المقبل في ملعب "كامب نو" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.