كلوب : جيرارد لم يتحدث عن خلافتي ولست قلقًا على مستقبلي !

علق يورجن كلوب مدرب ليفربول، على إمكانية رحيله عن صفوف النادي الإنجليزي في المستقبل القريب لخوض تجربة أخرى.

كلوب ارتبط بالرحيل عن الريدز أكثر من مرة الفترة الأخيرة، وسط أنباء حول اهتمام جوان لابورتا رئيس برشلونة بالاستعانة بخدماته.

حدة التكهنات انخفضت قليلًا بعد تعاقد برشلونة مع تشافي هيرنانديز، لكن مع تولي ستيفن جيرارد تدريب أستون فيلا، خرج الحديث مرة أخرى عن خلافته لكلوب في ليفربول.

وفي هذا السياق قال الألماني قبل مواجهة آرسنال بالدوري الإنجليزي:"ستيفن قال العديد من الأشياء الجيدة والذكية والأمر كان متعلق بأستون فيلا وبه فقط"

وأضاف:"أشكر الله أنه لا يجب علي التفكير في مستقبلي، نحن الآن في منتصف الموسم، ولا يوجد أي مدرب يتم سؤاله هذا السؤال كثيرًا قبل عامين أو 3 أعوام على نهاية عقده".

وتابع:"الأمور ستنتهي عندما يحدث ذلك والوضع الحالي بعيد كل البعد عن هذه الاحتمالية، لذلك دعونا نركز على هذه النقطة".

وأما عن الإصابات قبل لقاء آرسنال:"هندرسون وفيرمينو لم يظهرا في تدريبات الفريق حتى الآن، ولكن ساديو ماني في حالة جيدة وفابينيو شارك في جلسة استشفاء قصيرة وأتمنى عودته للتدريبات اليوم".

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يذكر أن ليفربول يلعب ضد آرسنال غدًا السبت، وهو في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ22 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي المتصدر.