كلوب: تياجو لن يعود قبل أسابيع، وعودة الجماهير خطوة أولى

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يتحدث عن عودة الجماهير وإصابة تياجو ألكانتارا ومواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا.

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه أمام أياكس في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب خلال المؤتمر الخاص بالمواجهة، وتطرق خلالها للحديث عن عدة أمور منها عودة الجماهير للمدرجات في إنجلترا بشكل جزئي وإصابة تياجو ألكانتارا.

وقال كلوب: "يوم إصابة تياجو تعرض فان دايك للإصابة أيضًا، لذلك بدت تلك الخاصة بألكانتارا بسيطة لأنها لا يوجد بها كسور أو قطوع في الأربطة".

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وأضاف: "بمرور الوقت أدركنا أن لتلك الإصابة تأثيرًا كبيرًا على الركبة، هو يتدرب من وقت لآخر لكن علينا أن ننتظر بعض الوقت لا يمكنني أن أقول متى بالتحديد لكنه سيغيب لعدة أسابيع إضافية".

وأردف عن فان دايك: "بالنظر للظروف الحالية هو يبدو بخير لكن ركبته لا تبدو كذلك، وذلك الأمر طبيعي للغاية فلقد خضع لعملية فيها".

وأكمل: "الطاقم الطبي يقوم بعمل طيب للغاية وهام بالنسبة لنا، لكنهم يمرون بفترة صعبة للغاية، نحاول التعامل مع الموقف بكل ما لدينا من إمكانيات، والحصول على الثلاث نقاط في مواجهة أياكس سيكون أمرًا عظيمًا".

وأنهى كلماته عن عودة الجماهير: "أنا سعيد للغاية لهؤلاء الـ 2000 مشجع الذين سيحضروا من الملاعب من جديد، الأمر لا يتعلق بليفربول فقط أو الأفضلية التي سيحصل عليها من عودتهم، لكنها إشارة جيدة أن الأمور تتحسن وأن تلك مجرد خطوة أولى".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا وموقفه مهدد حال فاز أياكس وأتالانتا في الجولة الخامسة.