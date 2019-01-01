كلوب: تشامبرلين في حالة جيدة وتحقيق النتائج هو الأهم

أبرز ما جاء في مؤتمر يورجن كلوب الصحفي قبل مواجهة آرسنال

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن أوكسيليد تشامبرلين في حالة جيدة على المستوى النفسي والبدني وجاهز للمشاركة بقوة في المواجهات المقبلة.

ويحل آرسنال ضيفًا على ليفربول في ملعبه أنفيلد مساء الغد في قمة مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل المواجهة، أثنى يورجن كلوب على العمل الذي قام به اللاعبون في الفترة الماضية على مستوى الحصص التدريبية والمواجهات الأخيرة.

وقال كلوب: "جلست مع تشامبرلين وهو في حالة أفضل مما كان عليها، بالطبع العودة من إصابة قوية كتلك كان يتطلب بعض الوقت من أجل التأقلم على الوضع الجديد"

وأضاف: "الجميع يتحدث عن الأداء الآن، تمامًا كما حدث في بداية الموسم الماضي، في الوقت الذي كنا نحقق فيه الانتصارات المتتالية في بداية البريميرليج"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 22, 2019

وتابع: "لا يمكن بدء الموسم بالقوة التي ننهيه بها، ما نحاول من أجله الآن هو استعادة المستوى الذي أنهينا به الموسم الماضي والتخلص من تأثير العطلة الصيفية"

وحول هذه الفترة قال: "المهم في هذه الفترة هو تحقيق النقاط، لا يهم كيف يكون الأداء الآن حتى نستعيد قوتنا وقدرتنا على الظهور بشكل جيد، ولكن إلى ذلك الحين يجب ألا نفقد النقاط"

وأضاف: "ديان لوفرين؟ لن أتحدث عنه، هو اعب في صفوف ليفربول وليس لدي الجديد لأقوله عنه، وأي محاولة للسؤال عنه مرة أخرى لن أجيب عنها أيضًا"

وتابع: "نابي كيتا يستعد للمشاركة، المدى الطويل الذي تحدثنا عنه كان يعني أسبوعين أو ثلاثة، لن ننتظر كثيرًا على ما أعتقد ليصبح جاهزًا"

أرنولد: سنهاجم أمام آرسنال في أنفيلد

يذكر أن حديث يورجن كلوب عن اللعب الهجومي أمام آرسنال يأتي بعدما صرح ترينت ألكساندر أرنولد بأن ليفربول سيأتي لمهاجمة آرسنال.