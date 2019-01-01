كلوب: برايتون تعادل مع أرسنال وقد يكرر النتيجة ضد مانشستر سيتي

تعرف على تصريحات كلوب قبل مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، رغبته الاستمرار في المنافسة على البطولات في المواسم المقبلة مشيرًا إلى أنّ برايتون قادر على إيقاف مانشستر سيتي.

ليفربول وصل للنهائي الثاني في دوري أبطال أوروبا كما يحتاج للفوز على ولفرهامبتون وخسارة مانشستر سيتي لتحقيق لقب البريميرليج.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "ما الذي يمكن قوله عن مانشستر سيتي؟ لا أعتقد أنّه سيكون أسوأ الموسم المقبل كما أنني واثق من أن باقي الفرق سوف تحاول التطوير وتقديم أداء أفضل".

وتابع: "ما يميز السيتزنز عن باقي فرق الدوري الإنجليزي ليس الإمكانيات ولكن الاستمرارية وهذا ما نهدف له أن نبقى في المنافسة في المستقبل".

وبسؤاله حول رد فعله حال حقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي، أجاب: "سوف أوجه له التحية لهذا الموسم الاستثنائي، فالمنافسة كانت رائعة للغاية بيننا".

وأردف: "هدفنا الفوز على ولفرهامبتون وحلمنا أن يعطل برايتون مانشستر سيتي ولقد نجحوا بالفعل في تعطيل أرسنال الأسبوع الماضي وقد يكررون النتيجة".

واختتم: "ما يميز كرة القدم أنّ لا شيء مضمون ولا يمكن معرفة ما الذي سيحدث ولذلك لا أفكر سوى في أن نفوز على ولفز وننتظر هدية برايتون".

ويمتلك ليفربول 94 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.