كلوب: أمم إفريقيا كانت مميزة للاعبينا، متشوق لمواجهة صلاح وماني !

أعرب يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن شعوره بالسعادة لرؤية الثنائي محمد صلاح وساديو ماني وجهًا لوجه في نهائي كأس أمم إفريقيا.

صلاح قاد مصر للوصول إلى نهائي الكان بالفوز على الكاميرون في نصف النهائي، مثلما فعل ماني وساهم في تأهل بلاده إلى نفس الدور بالتغلب على بوركينا فاسو.

وتحدث المدرب الألماني قبل مواجهة ليفربول وكارديف سيتي، بعد غد، الأحد، متطرقًا إلى اللقاء المنتظر بين ثنائي الريدز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة:"إنجاز مذهل لكل منهما بالوصول إلى النهائي، نابي كيتا كذلك ظهر بصورة استثنائية في البطولة".

وأضاف:"بطولة ناجحة جدًا للاعبينا حتى الآن، وسيكون من المثير رؤية النهائي بين صلاح وماني، سعدت جدًا عندما رأيت صلاح يتحدث إلى اللاعبين قبل ركلات الجزاء الليلة الماضية".

وأما عن عودتهما لخوض لقاء ليستر سيتي الخميس القادم:"أعتقد أنهما سيتواجدان في المباراة ولكن سنرى ما سيحدث، أحدهما سيعود الثلاثاء والآخر الأربعاء على حسب الفائز من المباراة، سيكون علي التحدث معهما بسبب الجهد المبذول لكل منهما على مدار الفترة الماضية".

وعن صفقة التعاقد مع لويس دياز:"لقد أعجبنا كل شيء فيه، تابعته منذ فترة طويلة وهو لاعب استثنائي يمتلك السرعة والشخصية، وكنا سعداء جدًا بالتعاقد معه".

جدير بالذكر أن دياز كان الصفقة الوحيدة لليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث جاء إلى الريدز من بورتو مقابل 45 مليون يورو.

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