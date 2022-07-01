كلوب: المواسم الماضية لصلاح كانت أسطورية .. والقادم سيكون أفضل

صلاح أسطورة ليفربول القادمة

وصف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تمديد عقد محمد صلاح بأنه أفضل قرار للنادي واللاعب، بعد أن أعلن النادي الإنجليزي عن تجديد عقد مهاجمه المصري حتى عام 2025.

وكان من المُقرر أن ينتهي صلاح القديم مع الريدز في 30 يونيو 2023، قبل أن ينجح ليفربول في الوصول إلى اتفاق مع لاعبه المصري لتجديد عقده من أجل الاستمرار داخل صفوف الفريق.

ويُقدم صاحب ال 30 عامًا أداءً أكثر من رائعًا بقميص ليفربول، حيث حقق لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم المُنصرم مُناصفة مع سون هيونج مين نجم توتنهام هوتسبير بعد أن سجل 23 هدف في الدوري الإنجليزي خلال 35 مباراة لعبها رفقة الريدز.

كلوب يُشيد بتجديد عقد محمد صلاح

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هذه متعة خاصة لمشجعينا للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع، أنا متأكد من أنه ستكون هناك بعض الاحتفالات لهذه الأخبار الليلة".

وتابع: "أنا سعيد حقاً، إنه ينتمي إلي هنا، هذا هو ناديه الآن، ليس لدي شك أن أفضل مواسم صلاح ستأتي في السنين القادمة".

وواصل: "بالطبع لقد استغرق الأمر بعض الوقت ولكن هذا جيد تمامًا وأفضل الأشياء تستحق الانتظار دائمًا على أي حال".

واختتم حديثه قائلًا: "صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم، ليس لدي شك في أن أفضل سنوات مو لم تأت بعد، المواسم الخمسة الأولى لصلاح هنا كانت أسطورية".

وسيتقاضى محمد صلاح راتبًا قدره 350 ألف استرليني مع ليفربول في عقده الجديد، بحسب ما نشرته الصحيفة البريطانية، ليُصبح بذلك صاحب أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث لطالما كانت رغبة صلاح المفضلة البقاء في ميرسيسايد، حيث أصبح رمزًا منذ انضمامه من روما في عام 2017.

في خمسة مواسم كاملة مع ليفربول، سجل صلاح حتى الآن 156 هدفًا في 254 مباراة، وفاز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو.

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