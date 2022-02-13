كلوب: العمر أمام صلاح، ويحتاج بعض الحظ!

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن المصري محمد صلاح هداف الريدز في حاجة للقليل من الحظ للاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب عقب الفوز على بيرنلي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي بمشاركة صلاح.

وقال كلوب: "قبل عام أو عامين كان أول ثلاثة في سباق الكرة الذهبية أكبر من صلاح بكثير، أكثر من30 عامًا، وأي لاعب لو كان محظوظًا بما فيه الكفاية لتخطي الإصابات فيستطيع أن يستمر لفترة طويلة".

وأضاف: "عدم توقيع الأندية مع نجوم فوق الـ 30 يكون بسبب عدم قدرتهم على بيعهم لاحقًا، الأمر غير مرتبط بقدرتهم على اللعب".

وأكمل: "لو كان اللاعب يتواجد بالفعل في الفريق فذلك أمر مختلف تمامًا، فهو يملك الخبرة والجودة، والرغبة في تقديم المزيد".

وأنهى كلماته: "أفضل فترات اللاعب لا تكون في منتصف العشرينات، بل أن بداية ومنتصف الثلاثينات بهم الكثير من المزايا للنجوم، فوقتها يكون لديهم خبرة ويلعبون كرة القدم من منظور آخر، وصلاح يمكنه أن يكون أفضل فيما هو قادم، لا يوجد حد عمري لتألقه".

جدير بالذكر أن صلاح لم يسجل ولم يصنع لليفربول منذ عودته من مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.