كلوب: الجلوس مع فيرجسون كالاجتماع بالبابا، والأخير يكشف عن اتصاله به فجرًا

كلوب يعلق على الاجتماع بفيرجسون والأخير يكشف عن اتصال الألماني به فجرًا ليخبره بفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي.

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته الغامرة بفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة المدريبن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب الألماني، وأكد خلالها أن سعادته زادت لأن الجائزة تحمل اسم المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد أليكس فيرجسون.

وقال كلوب: "أنا سعيد للغاية لحصولي على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي هذا العام، سعادتي تكمن في أن الجائزة تم تسميتها تيمنًا بشخص أحبه مثل أليكس فيرجسون".

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وأضاف: "أعلم أن الأمر قد لا يكون مناسب بالنسبة لي كمدرب لليفربول لكنني أحب فيرجسون للغاية، لقد كان أول مدرب بريطاني أجلس معه ونتناول الفطور سويًا، وكان ذلك منذ فترة بعيدة ولا أثق في تذكره لذلك، لكنني أتذكر بشكل واضح فلقد كان ذلك بالنسبة لي مثل الجلوس مع البابا".

ومن جانبه كشف فيرجسون في تصريحات له مع "سكاي سبورت" عن مكالمة كلوب له فجرًا بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي قبل أيام.

وقال فيرجسون: "أنا أسامحه على مكالمته التي قام بها بعد الثالثة فجرًا فقط ليخبرني أن فريقه حقق الفوز بالدوري الإنجليزي، لقد استحقوا ذلك".

جدير بالذكر أن يورجن كلوب كان قد حصل على الجائزة بتصويت المدربين، ولا يزال مرشحًا للمزيد من الجوائز بعد موسمه الاستثنائي رفقة الريدز.