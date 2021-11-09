كلوب: الأفضل في العالم؟ رونالدو وميسي ولا يجب نسيان صلاح!

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن المصري محمد صلاح يعد ضمن أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصالح "بي إن سبورتس" وأكد خلالها أنه يشاهد صلاح عن قرب وذلك يساعده في الحكم عليه.

وقال كلوب: "لا أعلم إذا ما كان يجب علينا استبعاد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من الترشيحات بعد كل ما فعلوه في السنوات الماضية".

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وأضاف: "لكن المؤكد أنه لا يجب أن ننسى محمد صلاح، لقد تطور كثيرًا منذ أن جاء لليفربول، أنا متأكد أنه الآن ضمن أفضل لاعبي العالم، إن لم يكن أفضلهم".

وأكمل: "أنا أشاهد محمد صلاح عن قرب وأرى كل ما يفعله في التدريبات والمباريات، هو لاعب رائع ومن طراز فريد".

وأردف: "صلاح سيستمر في التألق والتواجد ضمن أفضل اللاعبين في العالم إذا ما حافظ على رغبته في التميز وعقليته الحالية".

جدير بالذكر أن صلاح يتربع في الوقت الحالي على عرش هدافي الدوري الإنجليزي برصيد عشرة أهداف ولم يسجل آخر جولتين.







