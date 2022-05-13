كلوب: أتمنى جمع المزيد من الأموال بنهائي دوري الأبطال

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن كواليس المحادثة التي دارت مؤخرًا بينه وأليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي.

ليفربول يستعد لمواجهة تاريخية أمام ريال مدريد في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولكن قبل هذه المباراة، هناك موقعة أخرى غدًا، السبت، على ملعب ويمبلي ضد تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي لهذه المواجهة:"لقد تحدثت مع رئيس الاتحاد الأوروبي عبر الرسائل النصية، وقال لي أنه يجب إعطاء المزيد للجماهير، كما أن 93% من الأموال ستذهب للأندية".

وأضاف:"قلت له حسنًا واكتفيت بذلك، لأنني لست مستعدًا بشكل كامل لمثل هذه الأشياء، لدي رأي لكني لا أعرف ما يكفي عن هذه الأمور".

وأما عن نهائي دوري أبطال أوروبا:"أفضل أن يجمع الاتحاد الأوروبي المزيد من الأموال من هذه المباراة ويلغي فكرة دوري الأمم الأوروبية تمامًا، هذا هو رأيي الشخصي".

وعن الشكل الجديد لدوري الأبطال:"لعب المزيد من المباريات دائمًا فكرة سيئة، لقد تحدثت كثيرًا عن ذلك، ولكن من الواضح أنه لا يوجد أحد مهتم".

خوض نهائي كأس الاتحاد ضد تشيلسي:"إنها أكبر مسابقة محلية في العالم، لم أشاهد 20 مباراة نهائية منها ولكني لا أعتقد أن هذا مهمًا لمعرفة حجم البطولة".

Jürgen Klopp expects Fabinho to be fit for the #UCL final. ⤵ — Liverpool FC (@LFC) May 13, 2022

مواجهة البلوز بالتحديد:"مباراة مختلفة تمامًا، تشيلسي فريق جيد ولديهم مدرب رائع، هم منظمون من الناحية الدفاعية، نحن لا نعرف الطريقة التي سيلعب بها توماس توخيل ولكن لديهم الكثير من الخيارات، لديهم نظام مشابه لبعض الفرق الأخرى ولكن بمستوى مختلف".

موقف فابينيو من خوض نهائي الأبطال:"سيعود بشكل مؤكد من أجل هذه المباراة".

يذكر أن ليفربول فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين هذا الموسم، لكنه اقترب من خسارة الدوري لصالح مانشستر سيتي، حيث يبتعد عنه بفارق 3 نقاط قبل آخر جولتين، لتتركز الآمال على النهائيين بكأس الاتحاد ودوري الأبطال.

اقرأ أيضًا..