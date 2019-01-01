كلوب: إقصاء برشلونة أفضل يوم في تاريخ الكرة وصلاح جاهز لوفرهامبتون

تعرف على تصريحات كلوب قبل مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

عبّر يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن سعادته بإقصاء برشلونة معتبرًا هذا اليوم الأفضل في تاريخ اللعبة، كما أكد سلامة محمد صلاح وجاهزيته لمباراة ولفرهامبتون.

ليفربول وصل للنهائي الثاني في دوري أبطال أوروبا كما يحتاج للفوز على ولفرهامبتون وخسارة مانشستر سيتي لتحقيق لقب البريميرليج.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "لقد كان أسبوعًا مليئًا بالمعجزات وأتمنى تكرار الأمر يوم الأحد أيضًا. صحيح أننا وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي ولكن الجمهور لا يزال ينتظر لقب الدوري".

وتابع: "ولفرهامبتون فريق يقدم كرة قدم جيدة ويعتمد على المرتدات بصورة رائعة ولن يكون خصمًا سهلًا. علينا القيام بدورنا والفوز ثم نتمنى تفوق برايتون على مانشستر سيتي. لن أحتفل سوى حال أصبحت النتيجة 3-0 لبرايتون والدقيقة 88".

وحول وصول 4 فرق إنجليزية لنهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، أوضح المدرب الألماني: "البعض توقع أن يصل مانشستر سيتي لملاقاة برشلونة في النهائي ولكن لم يحدث. لا أعتقد أنّ هذا الأمر قد يتكرر في المستقبل ولكنه شيء رائع أن تسيطر انجلترا على البطولات القارية".

صاحب الـ 52 عامًا أكد أنّ محمد صلاح وأندي روبرتسون وجوردان هيندرسون جاهزون لمباراة الأحد المقبل إلا أنّ روبرتو فيرمينو لن يخوض اللقاء وقد يكون جاهزًا في نهائي التشامبيونزليج.

وأردف: "يوم الثلاثاء الماضي كان أفضل يوم في تاريخ كرة القدم وليس فقط ليفربول وسعيد للغاية بما حدث ولكن علينا الآن التفكير في المباراة المقبلة ومحاولة جلب لقب الدوري".

حدث في مباراة ليفربول وبرشلونة.. حديث بين روبرتسون وميسي وتدخل هيندرسون 😅pic.twitter.com/VICujHCTEf — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 10, 2019

وواصل: "عقد دانيال ستوريدج وألبرتو مورينو ينتهي في الصيف؟ لم ألحظ ذلك، سوف نحاول التركيز على إنهاء الموسم بصورة جيدة ثم بعدها نراجع هذه الأمور ونجد حلًا دون شك".

وتعاطف كلوب مع أسعار التذاكر والسفر في نهائي دوري أبطال أوروبا موضحًا أنّ مدينة مدريد باهظة التكاليف كما أنّ الغرفة التي تساوي 100 يورو في الليلة تصبح 2700 أيام النهائي، مستنكرًا خوض مباريات في مدن بعيدة مثل كييف وباكو.

واختتم: "ما فعله توتنهام ضد أياكس كان رائعًا، لقد تفوقوا على مجموعة من المواهب المميزة. من الجيد أن نخوض النهائي ضد فريق إنجليزي وأتطلع لمواجهة صعبة".

ويمتلك ليفربول 94 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.