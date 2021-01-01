كلوب: إفتقدنا اللمسة الأخيرة.. ونتمنى الشفاء العاجل لباتريساو

أسف مدرب نادي ليفربول يورجن كلوب للإصابة البالغة التي تعرّض لها لاعب وولفرهامبتون روي باتريساو أثناء المباراة التي جمعت بين الفريقين وانتهت بفوز فريقه بهدف للاشيء.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "إرتحنا قليلاً عند معرفتنا أنه بخير، نتمنى له الشفاء العاحل"، أما عن توقف المباراة لوقت طويل والخشية من ضياع نسق المباراة علّق كلوب بالقول: "الأمر ينطبق على كلا الفريقين، لم نكن نهتم لأمر النسق بقدر قلقنا على باتريساو، كان لدينا لحظات جيدة في الثلث الأخير لكن افتقدنا للمسة الأخيرة".

وعن أداء مدافعيه قال كلوب: "كانوا جيدين جداً، للصراحة لم أتحدث معهم قبل المباراة عن أداما تراوري وسرعته، لم اود أن أعقد الأمور عليهم".

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وختم بالقول: "من الجيد اننا حققنا نتيجة ايحابية قبل الذهاب الى التوقف الدولي، لم نحظَ بلحظات جيدة مؤخراً، من الجيد أن نعود الى نقطة انطلاق إيجابية".